Ardoois Gemeentebestuur organiseert 5e editie van familiefestival

Het familiefestival in De Waterbek wordt een vaste waarde op de Ardooise zomerkalender. Vorig jaar zakte er veel volk af naar De Waterbek. Daarom houdt het gemeentebestuur vast aan dezelfde formule: bekende artiesten op het podium, maar ook aandacht voor kinderanimatie en beleving op het terrein. Met Willy Sommers, Radio Guga, Samson & Marie en Dennis Cartier is er opnieuw voor elk wat wils.

Het gemeentebestuur organiseert op vrijdag 14 juli de 5e editie van het familiefestival De Waterbek. Met het familiefestival wil Ardooie op een unieke locatie optredens aanbieden voor een breed publiek. De organisatie strikte opnieuw enkele toppers, waaronder Willy Sommers. De koning van het Vlaamse lied staat scherper dan ooit en zakt met zijn liveband en een koffer vol hits af naar Ardooie.

Daarnaast wist de organisatie Radio Guga te strikken, de live-band rond Guga Baúl. Radio Guga was in 2018 bij de eerste editie aanwezig. Wegens groot succes verdient hij een tweede passage. Guga kruipt opnieuw in het strottenhoofd van de meest uiteenlopende binnen- een buitenlandse artiesten. Verwacht je aan een straffe liveband, mét zangimitaties en de nodige humor.

Ook de bekendste hond van Vlaanderen komt naar De Waterbek: Samson, met zijn nieuwe baasje Marie. Iedereen kent de versprekingen en fratsen van Samson. Ouders genieten van de liedjes van vroeger, kinderen zingen de liedjes van nu mee. Als afsluit staat Ardooienaar en huis-DJ Dennis Cartier gepland. Die zal er ongetwijfeld weer voor zorgen dat het terrein collectief aan het dansen gaat.

Naast artiesten op het podium, zet de organisatie ook in op kinder- en randanimatie, met onder andere Ron Jaluai en De Tantes. De ticketverkoop start vandaag. Kinderen tot en met 12 jaar krijgen gratis toegang. Vanaf 13 jaar betaal je € 13 voor een ticket. Alle info via www.dewaterbek.be.