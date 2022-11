Ardooie in de ban van Sint-Maarten: “Animatie uit Nederland”

Sint-Maarten kan dit jaar weer zonder de rem op door Ardooie trekken. Vorig jaar trok corona een lelijke streep door het feest ter ere van de patroonheilige. Nu wordt het des te uitbundiger op vrijdag 4 en zaterdag 5 november.

Voor de culinaire avondwandeling op vrijdag waren de kaarten in enkele minuten de deur uit. Vanaf 18 uur vertrekken de wandelaars voor diverse hapjes en drankjes op verschillende locaties in het dorp. Wie niet wandelt, kan om 22 uur nog aansluiten voor een optreden van de Ardooise covergroep Goe Beezig. Ze zijn te horen in de feesttent op het Polenplein.

Kinderparadijs

Op zaterdag is het al Sint-Maarten dat de klok slaat. Om 13.30 uur opent Mike de Clown de festiviteiten tijdens de grote kindershow in de feesttent. Wie met een versierde biet komt, maakt kans op een mooie prijs. Optredens met Maartijntje, de jonge helper van de Sint, in de hoofdrol en met grime, stoeptekenen, een leuke farmcar, smoothiebikes of workshops.

Naast het evenement in de grote tent worden de kinderen ook verwelkomd in het kinderparadijs op het Marktplein, dat open is van 13.30 uur tot 17 uur. Daar staat een slingerbal op het menu en Jonk biedt er een workshop streetart aan. Skaten is ook mogelijk en er zijn drie kermisattracties voorzien. Ondertussen opent Bar Tiste de deuren.

Sint-maartensstoet

Rond 16.15 uur loopt het centrum van de gemeente vol voor de sint-maartensstoet. Wachten op de stoet doe je terwijl er straatanimatie aangeboden wordt rond het Marktplein. Space-ci-men, disco fever, Night Colors en de Lichtbrengers van het Wad zorgen ervoor dat de straatanimatie meer en meer een internationaal karakter krijgt. Dit jaar zocht het comité inspiratie in Nederland.

Hoofdactiviteit is de 41ste sint-maartensstoet die om 17 uur in beweging komt in de Motestraat. Via de Kortrijksestraat, de Prinsendreef en de Mgr. Roelensstraat gaat het voor de eerste keer naar het Marktplein. Dan gaat het via de Stationsstraat naar de Bonquetstraat, de Van Gheluwestraat en de Watervalstraat weer via de Stationsstraat naar het Marktplein en het Polenplein.

Voor alle kinderen is er gratis choco- en koekenbedeling. Pietje Pek wordt om 21 uur aan het Volkspark verbrand en even later knalt het vuurwerk. In bar Tiste zijn er optredens van een Eddy Wally-imitator, Greg en Karaoke. In de grote tent is Laura Lynn de hoofdact. Naast haar komen ook Maximus en Swoop op de planken. Dennis Cartier sluit er vanaf 24 uur de feesten af.