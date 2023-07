Ardooie feest nog twee dagen in de Groene Dreve

Met het optreden van de Gentse Travestieten was het op de, Dreve Feesten hier gisteren een vleugje Gentse Feesten in Ardooie. Vandaag en morgen zijn er nog, twee dagen Ardooise feesten.

Op zaterdag bijt zangeres Sabine de spits af om 18.00 uur. “Verleden jaar debuteerde ze hier en nu is ze op algemeen verzoek terug”. Na Sabine komt Ives Rénaarts aan de beurt. Nico Debuck, doet er nog een uurtje bij om 20.00 uur. Angelo Martinez en Lisa Leman zorgen voor een sfeervolle afsluiter van deze muzikale zaterdagavond.

Op zondag kun je vanaf 11.00 uur aperitieven in de Dreve met de Panhandlers. Honger zal je niet naar huis sturen. “Voor twintig euro is er hier kip aan het spit te verkrijgen maar daar moet je vooraf voor intekenen. Je belt naar Johan op 0475/637 222”. Na de kip komt Grietje met life dance voor beginners. Ze leert je bewegen op de dansvloer. ‘No stress, just fun’ is het motto waardoor je klaargestoomd wordt voor de sterren op de dansvloer. Grietje begint er aan om 14.00 uur. Om 16.00 uur is er Lindy V en om 18.00 uur is B.Jorn aan de beurt. De Ardooise coverband Goe Beezig sluit de Dreve Feesten af.

Tijdens het ganse weekend zijn er braadworsten en hamburgers te verkrijgen. De jeugdrad ende Seingervers die in DGD hun lokaal hebben verlenen hun medewerking. (Jan Maeseele)