Ardooie bereidt Sint-Maartensstoet voor

Het Sint-Maartenscomité is in volle voorbereiding voor de Sint-Maartensfeesten in Ardooie tijdens het weekend van 11 november. Dan trekt hier de stoet door de straten van de gemeente. Nog de hele week kunnen groepen zich melden om aan de stoet deel te nemen. “Dit kan nog tot 27 oktober, want dan gaat in het gemeentehuis de infovergadering door met alle praktische schikkingen”, zegt Luc Vanneste. Secretaris Luc Vanneste noteerde al de inschrijving van de twee muziekverenigingen uit Ardooie en Koolskamp. Vier scholen met groepen kinderen en wagens zullen vooraan lopen in de stoet, want de kinderen staan centraal in dit gebeuren. Er zijn al zes wagens van verenigingen in opbouw en dit aantal zal zeker nog aandikken. Zo rekent men weer op een volwaardige stoet ter ere van de patroonheilige. Voor de avondwandeling op vrijdag zijn alle kaarten de deur uit, zo’n 800 in totaal. (foto JM)