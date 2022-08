Apotheose Paulusfeesten belooft top te worden

De Paulusfeesten – van 9 tot en met 15 augustus – mikken op 100.000 bezoekers. “We hebben dit jaar extra ingezet op sfeer”, zegt voorzitter Philip Monseweyer.

“We zijn gelukkig want de stad kan feesten”, zegt waarnemend burgemeester Kurt Claeys (Open VLD). “Sinds ik uitga, staan de feesten op het programma en dan blijf ik zo lang mogelijk. Sinds ik schepen ben, is dat rustiger, maar ik bewaar mooie herinneringen aan de feesten.”

Presentator Kurt Ureel: “Ik probeer de 40 kleinere bands en artiesten uit Oostende aan te kondigen als grote namen. Want wie op deze feesten speelt, is een groot talent.” Dit jaar krijgt het kleine Pauluspleintje opnieuw een prominentere plaats en wordt ruimte voorzien voor elke avond minstens twee straattheateracts. Grootste wijziging bevindt zich op het grote ‘Pier en Pol’: het podium staat vlak voor de kerk en het plein is bijna helemaal afgezet met hekkens. Daardoor is het er altijd gezellig, mede door de vele decoratie. Er kan beduidend minder volk op het plein en op bepaalde momenten ontstaan aan ingang en kassa’s zeer nauwe doorgang en grote drukte.

“Het is een dynamische afsluiting. De hekkens kunnen we open zetten als we zien dat het te druk wordt”, zegt voorzitter Philip Monseweyer. Hij kijkt aan tegen succesvolle feesten: warm weer zal zorgen voor vele drankverbruik en meer inkomsten. “Het moet vooral een feest waar ontmoeting centraal staat. We hebben dit jaar extra ingezet op sfeer met extra decors en de vrijwilligers zullen ook elke avond de bezoekers verwelkomen.”

“We komen voor de opener Peter Gerardson. Hij is een ex-collega en we hebben ons dat nog niet beklaagd”, luidt het bij een groepje op het Pauluspleintje. Voor Morgane en Petra hebben de feesten weinig geheimen : “We komen hier al jaren en de sfeer is top.” Sigrid uit Westende is voor het eerst op de Paulusfeesten: “Ik keer zeker terug.”

“Ik kom al 35 jaar elke dag naar de Paulusfeesten. Zelfs mijn zoon Aaron komt mee van kleins af aan”, zegt Nathalie. “We komen voor de sfeer en gezelligheid en ook wel voor The Futre Dead”, zegt Niels. Voor Dieter en Inge hebben de feesten een bijzondere betekenis : “We leerden elkaar hier kennen en vieren het op 12 augustus met inktvisringen.”