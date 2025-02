Apéro Velcro brengt vanavond afterwork event naar Kortrijk

Op vrijdag 21 februari vindt in Depart Kortrijk het afterwork event Apéro Velcro plaats. Bezoekers kunnen vanaf 19 uur samen met vrienden en collega’s genieten van muziek en drankjes om het weekend in te zetten met een knal.

De avond start met Bongo, die van 19 tot 21.30 uur het publiek opwarmt. Vervolgens neemt Jelly Beats het over tot 23.30 uur. Monsieur sluit het evenement af met een set tot 01.30 uur. “Wie is klaar om er eens stevig in te vliegen vanavond? Apéro Velcro brengt de perfecte mix tussen lekkere drankjes, leuke hitjes en veel fun”, klinkt het bij de organisatie. Er is een bemande vestiaire aanwezig.

Tickets kosten 8,5 euro en kunnen online worden gekocht op www.studiobonheur.be/aperovelcro.