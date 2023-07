Anzegem viert Vlaamse feestdag met muziek van Vlaamse Meesters uit de Renaissance door Forlana Consort

Ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag organiseert het 11 julicomité Anzegem op zondag 9 juli een optreden van Forlana Consort onder leiding van Wouter Bossaert. “Iedereen is van harte welkom op dit sfeervol optreden in de Sint-Arnolduskerk in Tiegem om 11 uur met aansluitende receptie”, klinkt het bij voorzitter van het 11 julicomité Anzegem, Koen Tack. “De inkom is gratis.”

Komende zondag wordt de 11 juliviering stijlvol opgeluisterd door het vocaal ensemble Forlana Consort dat in 2001 opgericht werd. De zangers bezitten een uitgebreid repertorium waarbij hun voorliefde gaat naar zowel wereldlijke als geestelijke renaissancemuziek. Het ensemble zingt op hoogdagen concertmissen in de kapel van het klooster van de “Grauwzusters Penitenten” in Velzeke. Daarnaast luisteren ze ook jaarlijks een hoogmis op in de kathedraal in Brussel.

900 jaar Vichte

In 2005 en 2010 ondernamen ze een concertreis doorheen de Verenigde Staten. Ze zongen er op 11 juli in de ambassade, op Ground Zero in New York, in de basiliek van Washington en op de militaire basis in Norfolk. In 2010 ging de tweede concertreis van Washington DC, via Virginia en North Carolina naar Charleston naar South Carolina.

Op 5 juli 2019 verleende Forlana Consort zijn medewerking aan ‘Historia vehtae’ ter gelegenheid van 900 jaar Vichte. Het ensemble evolueerde doorheen de jaren naar een projectkoor en staat onder de leiding van Wouter Bossaert.

Vlaanderen Feest!

In het verleden stonden de traditionele 11 julivieringen centraal in de beleving van de Vlaamse feestdag, echter groeide de Vlaamse feestdag de laatste decennia uit tot een grootschalig volksfeest. Vorig jaar waren er meer dan duizend lokale straat-, buurt- en verenigingsinitiatieven ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag, vaak gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Oorsprong

De Vlaamse feestdag herdenkt de Guldensporenslag op 11 juli 1302 waarbij milities van de Vlaamse steden en gemeenten een leger van Franse ridders te paard versloegen aan de Groeningekouter bij Kortrijk. De Vlaamse milities bestonden voornamelijk uit een burgerleger van ambachtslieden en boeren. Deze veldslag is de geschiedenis ingegaan als de Guldensporenslag naar de vele gulden sporen die na de slag teruggevonden werden op de Groeningekouter in Kortrijk. Tijdens de Vlaamse feestdag staat de Vlaamse symboliek centraal.