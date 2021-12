Animatie vervangt kerstmarkten in Zwevegem, Moen en Heestert

Zowel in Moen, Heestert als in Zwevegem werden de kerstmarkten geannuleerd. Animatie zorgt nu voor een waardige vervanger.

De organisatoren van de kerstmarkt in Heestert, Karel Holvoet, Jurgen Moreau en Raf Deprez, bleven niet bij de pakken zitten toen beslist werd de kerstmarkt te annuleren. Zij bedachten een kleinschalig evenement dat gisteren (vrijdag) startte in Zwevegem en zaterdagavond te zien is in Moen en Heestert.

Kerstman

Raf Deprez: ‘Onder de noemer ‘De intrede van de Kerstman’ hebben we de podiumwagen van de gemeente Zwevegem omgebouwd tot een volwaardige kersttruck waarmee we op drie plaatsen sfeer, licht, animatie en muziek brengen.”

Gisterenavond was men te gast op het Toyeplein in Zwevegem en was de opkomst meer dan goed. “We zorgen naast de sfeervol ingerichte podiumwagen ook voor een mooie kerststalwagen. Er zijn ook op geregelde tijdstippen spektakelworpen met lekkers voor de kinderen, een koudvuurspektakel, kindergrime, kinderanimator Nico Magico en ballonblazer Tommy Ballony. Verder brengen we ook de zitbank Warme William, een project rond de veerkracht en het mentaal welzijn van jongeren, in de aandacht.”

Sneeuw

De organisatoren zorgen ook voor sneeuw en muziek. Gisteren mocht Joachim Wannyn optreden en vanavond is het de beurt aan Muze Cant. Uiteraard kan ook de Kerstman niet ontbreken.

Het kerstgebeuren is zaterdagavond 18 december van 16 tot 18 uur te gast aan Hert & Ziel op Ter Moude in Moen en van 19 tot 21u aan café De Waterhoek in de Outrijvestraat te Heestert. “We stellen ons telkens op ter hoogte van een lokale horecazaak zodat er al zittend iets gedronken kan worden in de zaak. De geldende coronamaatregelen worden gerespecteerd, dus rechtstaand is een mondmasker verplicht en kan er niets gedronken worden.”, besluit Raf Deprez.

(GV)