Amerikaanse topfotograaf Witkin exposeert in galerie P. in Oostende

Joel Peter Witkin is volgens Bart Ramakers van galerie P. de meest grensverleggende fotograaf van de 20ste eeuw. “Ik heb altijd geweten dat ik als kunstenaar geboren ben, en ik wilde niet alleen foto’s maken, ik wilde de fotografie veranderen”, zegt Witkin. “Om dat te bereiken, bouwde hij stap voor stap een heel eigen controversiële beeldtaal, een heel eigen techniek en een heel eigen mythologie”, aldus Ramakers.

De expo ‘Staging Stories’, in samenwerking met galerie baudoin lebon in Parijs, maakt deel uit van de Internationale Fotobiënnale Oostende 2023. Parallel loopt er een tentoonstelling rond deze Amerikaanse fotograaf in Fort Napoleon. Op de foto zien we inleider admiraal Jean-Paul Robyns en zijn vrouw Mich, Cynthia Witkin met schoondochter Kio en zoon Kersen en signerend Joel Peter Witkin. (ML/fotoML)