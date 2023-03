Ambitieuze Dalilla Hermans mag traject voor Brugge Europese Culturele Hoofdstad in 2030 mee uitrollen: “We zullen het stof van deze mooie stad afblazen”

Brugge heeft opiniemaakster Dalilla Hermans en online uitgeefster Marthe Soete de opdracht gegeven om een traject uit te rollen voor de kandidatuur van Europese Culturele Hoofdstad in 2030. Ze versterken de Cel Cultuurbeleid die tegen 2024 een ambitieus rapport moet opstellen dat een onafhankelijke jury moet overtuigen van Brugges troeven.

Brugge is kandidaat om in 2030 opnieuw Culturele Hoofdstad van Europa te worden. In 2002 voerde de West-Vlaamse provinciehoofdstad al die titel. “Zo’n project vraagt een heel gedegen voorbereiding”, zegt burgemeester Dirk De fauw. Ter uitwerking van de plannen wordt de Cel Cultuurbeleid uitgebreid met twee medewerkers.

Ambitieus

“Dalilla Hermans en Marthe Soete moeten tegen eind 2024 een aanvraagdossier met concrete plannen opmaken en in goede banen leiden”, stelt cultuurschepen Nico Blontrock. Dalilla Hermans wordt trajectcoördinator, Marthe Soete projectmedewerker.

“We zijn ambitieus”, benadrukt Dirk De fauw. “In Brugge is er een kwalitatief kunsten- en cultuurveld dat goed samenwerkt. We bouwen onze kandidatuur op hun engagement en betrokkenheid. Doordat we de voorbije decennia al stevig investeerden in culturele infrastructuur, kunnen we volop de kaart trekken van een innovatief artistiek programma, op maat van onze werelderfgoedstad.”

“Vlaams minister-president Jan Jambon dacht dat het een grap was, toen Brugge zich kandidaat stelde. Dirk, meen je dit echt, zei hij mij ! Welnu, we zullen Vlaanderen overtuigen van onze ernst en ambitie!”

Geen herhaling van 2002

“Het programma wordt iets heel anders dan in 2002, we vallen niet in herhaling”, benadrukt Nico Blontrock. “Sinds onze bekendmaking ontvingen we al heel wat positieve reacties uit de culturele, toeristische en economische wereld. We willen in 2030 Brugge opnieuw cultureel laten knallen. Dalilla en Marthe zullen de komende maanden een inspraaktraject uitrollen: verschillende doelgroepen worden uitgenodigd om mee na te denken en de kernthema’s voor Brugge 2030 te verdiepen en te concretiseren.”

Over die thema’s blijft burgemeester Dirk De fauw nog vaag: “De kandidatuur voor Brugge 2030 is een uitnodiging om toekomstgericht naar onze stad te kijken. De diversiteit in onze stad stellen we hierbij centraal, we onderzoeken hoe cultuur als motor voor ontmoeting en verbinding wordt ingezet. De trajectcoördinator en de projectmedewerker zijn de bruggenbouwers die dit mee mogelijk zullen maken. Belangrijk : zij zullen ook jongeren warm maken voor onze kandidatuur en betrekken in dit cultureel project.”

Rad van tong

De keuze van de twee extra medewerkers voor de Cel Cultuur licht ongetwijfeld al een tipje van de sluier over de richting waar Brugge 2030 naartoe wil gaan. Opiniemaakster, schrijfster en theatermaakster Dalilla Hermans (37) woont pas sedert drie jaar in Brugge en is een Belgische schrijfster van Rwandese afkomst. Deze columniste is rad van taal en heeft een uitgesproken mening over onder meer racisme en discriminatie. Dezer dagen realiseert zij ook ‘open mic’-avonden in Korf, op vraag van het Cultuurcentrum Brugge.

“Ik heb veel goesting in mijn nieuwe job”, zegt Dalilla Hermans. “Toen ik na mijn sollicitatie een verlossend telefoontje kreeg, had ik echt kriebels in mijn buik. Voor mij is dat een unieke kans om de band met mijn nieuwe thuis nog meer aan te halen en Brugge beter te leren kennen. We zullen het stof van deze mooie stad afblazen.”

Jongeren

De Brugse Marthe Soete (26) startte na haar studies sociologie en communicatiemanagement een eigen online postkaartmerk: “Mijn droom om en job in de cultuur te starten wordt nu werkelijkheid. Ik geloof sterk in de kandidatuur van Brugge en heb veel zin om met verschillende doelgroepen, onder andere jongeren, aan de slag te gaan om dit te realiseren.”