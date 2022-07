Ambiance verzekerd op Verloren Hoek Feesten in Brugge

Van vrijdag 22 tot dinsdag 26 juli is het weer tijd voor de Verloren Hoek Feesten in Brugge. Het volksfeest op de Vesten is intussen aan zijn 74ste editie toe en verwelkomt kleppers als Dennie Christian en Sergio. En ook de Verloren Diva’s beloven opnieuw de tent op zijn kop te zetten.

Het Feestcomité De Verloren Hoek, opgericht in 1948, zorgt dit jaar weer voor onvervalst volks amusement nabij de molen ter hoogte van de Carmersstraat. De buurt wordt van oudsher De Verloren Hoek genoemd, vandaar de naam van de festiviteiten. De feesten bij De Verloren Hoek zijn dit jaar toe aan de 74ste editie. “Door corona zijn er twee jaar geen Verloren Hoek Feesten geweest. De ‘goesting’ bij onze leden, de buurtbewoners en sympathisanten uit heel Brugge en omgeving is dan ook erg groot. Iedereen staat te popelen om nog eens goed te feesten”, zegt voorzitter van het feestcomité Nico Coene.

Jettie Pallettie en Dennie Christian

“We hebben alvast weer een mooi programma met als start op vrijdag 22 juli een bingoavond. Op zaterdag is er de hele dag door een demonstratie cartuning en in de namiddag, omstreeks 16 uur, de huldiging van de wijkburgemeester en wijkburgemeesteres. En ’s avonds zijn er optredens in de tent met als hoofdact de ambiancekoningin Jettie Pallettie. De zondag starten we met een ontbijt voor de leden van het Feestcomité en in de namiddag is er een open dartstornooi. ’s Avonds komen De Verloren Diva’s hun nieuwe show met nieuwe kostuums brengen. Deze Brugse diva’s, die ook optreden tijdens de Brugge Tripeldagen, zijn na twee coronajaren helemaal klaar om opnieuw de tent op zijn kop te zetten. De zondagavond wordt afgesloten met de Nederlandse topper Dennie Christian.”

Extra steun

Verder in het feestprogramma zien we op maandagmidddag een eetfestijn, om 15 uur gevolgd door een quiz voor groepjes van vier personen en ’s avonds opnieuw een reeks artiesten op het podium met Sergio als headliner. Naar traditie worden de Verloren Hoekfeesten op dinsdagavond, 26 juli, afgesloten met een ludieke wedstrijd damesvoetbal tussen ‘Club en Cercle’.

“We hopen dat we volgend jaar nog de 75ste Verloren Hoekfeesten kunnen organiseren, want het is financieel niet evident met al die prijsstijgingen. Dus het zou wel mooi zijn als we op wat extra steun van het stadsbestuur zouden kunnen rekenen”, besluit voorzitter Nico Coene.