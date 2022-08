Ambiance in het Tabaksmuseum: verkiezing Tabaksfee en optreden van De Toâpe Geraapte

Wervik De verkiezing van de nieuwe Tabaksfee gaat komende zondag in en rond het Nationaal Tabaksmuseum in een verkeersvrije Koestraat gepaard met heel wat animatie, in een organisatie van Cultuursmakers in samenwerking met de stad en het Nationaal Tabaksmuseum.

De Wervikse ondernemers en de tabakssector blijven de Tabaksfeeverkiezing een warm hart toedragen. Met hun sponsorbijdrages zorgen ze opnieuw voor een mooie prijzenpot voor de vijf deelneemsters. Ze ontvangen een prijzenpakket in Wervikse Kadobonnen.

“De toegezegde sponsorbedragen van de lokale handelaars worden door de stad meteen verdubbeld”, zegt Kris Deronne van de Dienst Toerisme. “De prijzenpot van meer dan 4.000 euro is zelfs iets groter dan de vorige editie en wordt verder aangevuld met enkele leuke naturaprijzen zoals een laptop, tablet, smartwatch en heerlijke streekproducten.”

Tabaksfee Fauve Van der Beke kreeg 1.930 euro aan Wervikse Kadobonnen. De kandidaten starten kort na de middag zonder publiek met een theoretische proef waarmee hun kennis van de actualiteit en Wervik getest wordt. Aansluitend stellen ze zich aan de hand van twintig persoonlijke foto’s voor aan een externe jury die dit keer volledig is vernieuwd.

Muzikale proef

Het tabaknaaien op de hoeve van tabaksteler Hans Quartier is al achter de rug. Vooraf doen de meisjes ook een zoektocht in het museum en nemen ze deel aan de zomerzoektocht ‘Het Huis van Wervik’. Nieuw is om 15 uur de muzikale proef met inbreng van stadspiper Frank Dubois en belleman Nick Pauwels. “Frank zal enkele bekende nummers spelen en de kandidaten gaan de titel moeten raden”, aldus Kris Deronne. “Het gaat om meerkeuzevragen. Nick zal Frank begeleiden.”

De doldwaze mobiele muziekband De Toâpe Geraapte zorgt voor ambiance. Iedereen is om 15 uur welkom op de gratis rondleiding in het museum waar momenteel de tijdelijke tentoonstelling ‘Rook’ loopt. Het museum is bovendien voor de gelegenheid gratis te bezoeken van 14 tot 18 uur. Voor de kinderen staat er een springkasteel, is er een workshop reuzebellenblazen, kan men aanschuiven voor glittertatoos en deelnemen aan een museumzoektocht.

De winnaar van de finale van de zomerwedstrijd ‘Het Huis van Wervik’ wordt om 16.30 uur bekend gemaakt. De kroning van de nieuwe Tabaksfee is voorzien omstreeks 16.45 – 17 uur. Nadien volgt het tweede deel van het optreden van de Toâpe Geraapte met hun gevarieerde setlist, van snoeiharde rock tot pure ambiance en betoverende a-capella-nummers. (EDBW)