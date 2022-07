Ambiance in de wijk ‘Nieuwe Stad Oostende’

Café ’t Centrum aan de Korenbloemlaan is het kloppend hart van de wijk ‘Nieuwe Stad’ in Oostende. Op vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 juli pakt uitbater Ringo Dejonghe van ’t Centrum uit met een spetterende weekend, vol muziek en ambiance.

Op vrijdag was het podium vrij voor een spetterend optreden van de Monroetjes. Op zaterdag 30 juli is er de hele dag, vanaf 6u., grote rommelmarkt. Om 11u was er een optreden van The Melody Makers. Na de middag, van 14u. tot 17u. volgt een optreden van Jean Dover & Friends, met evergreens uit de jaren 60 en 70. ’s Avonds, vanaf 18u., zorgt orgelist-zanger Nico Steen voor ambiance.

Op zondag 31 juli kan jong en oud aanschuiven voor een heerlijke Breugelmaaltijd, inschrijven kost €17. Na het eetfestijn volgt kinderanimatie met karaoke. Om 17u. staat het duo Gino Fox & Heidi, op het podium, met country en covers uit de jaren 60, 70 en 80. Gino Fox is ook bekend als de Vlaamse Elvis. Het driedaagse muziekfestijn wordt afgesloten op zondagavond van 20 tot 22.30u. met een grandioos optreden van Will Andis, spektakel en ambiance verzekerd.

(FRO)