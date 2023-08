Ambachtendag in Izenbergs openluchtmuseum

Om de vijftigste verjaardag van het heroplevende openluchtmuseum te vieren, was er vorig jaar een eerste ambachtendag en nu zondag is er een tweede editie. Vorig jaar was museumdirecteur Marcel Missiaen (102) er zeer graag bij en bij leven en welzijn komt hij zondag opnieuw genieten.

Sinds de gemeente Alveringem de uitbating van het Izenbergse openluchtmuseum is komen versterken, is het oude boerendorp achter de kerk aan een definitieve wederopstanding begonnen. Het museum telt nu 24 vrijwilligers in plaats van vier, de overvolle huisjes werden intensief gepoetst en geordend, onbegaanbare kasseien werden herlegd, nieuwe folders werden gemaakt en verspreid en ook dossiermatig beweegt er momenteel heel wat. Op het gemeentehuis is in samenwerking met experten en een studiebureau een visieplan in de maak. Dit gebeurt allemaal met het oog op een duurzame toekomstige uitbating. Er is nog jaren werk voor de boeg om het museum te professionaliseren, maar op korte tijd is er enorm veel gerealiseerd.

Titanenwerk

“De inventarisering van de zowat 40.000 collectiestukken is gestart en is titanenwerk”, zegt cultuurschepen Sylvie Thieren die in het bestuur van de vzw zit. “Een medewerker is vijf weken geleden gestart en die dame zit nog altijd niet verder dan de kapperszaak… Elk stuk groot en klein – van krulspeld tot stoommachine – moet bekeken, benoemd, opgemeten, opgeblonken en gefotografeerd worden. Dubbele of vierdubbele stukken verhuizen naar de zolder en stukken in hout worden behandeld tegen houtworm. We zouden graag subsidies van de hogere overheid aantrekken, maar om kans te maken, moet de inventarisatie vergevorderd zijn. Je moet kunnen aantonen dat je een professionele museale werking hebt. Het CAG (Centrum Agrarische Geschiedenis) en FARO (Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed) begeleiden ons en zijn zeer waardevolle partners.”

Het initiatief van de Ambachtendag nu zondag maakt dat het openluchtmuseum die dag weer echt tot leven komt. Op de ‘platse’ van dit oude boerendorp met haar sfeervolle straatjes, huisjes, winkeltjes en schuren zullen bezoekers allerlei demonstraties van oude ambachten beleven: wol spinnen, vlas zwengelen, ijzer smeden, potten draaien, kleren wassen, brood bakken, … enzovoort. Ook Vleternaar Frank Leuridan zal er zijn met zijn oude ‘stoomduvel’, een mobiele stoommachine die vroeger diende om de dorsmachine aan te drijven. Voorts zijn er live optredens, kinderanimatie, worsten op de barbecue vanaf 14 uur en zendt Radio Space op 11, 12 en 13 augustus live uit vanuit het openluchtmuseum. Dorst lessen, kan op het terras van de museumherberg. (AB)

Dag van de Ambachten op zondag 13 augustus van 11.30 uur tot 18 uur. Inkom 5 euro, kinderen gratis. Locatie: St. Mildredaplein 1B, Izenberge-Alveringem.