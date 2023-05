Alveringem viert feest aan de grens

Nog deze hele zondag 28 mei is het feest en folklore aan de grensovergang tussen het Alveringemse Beveren-aan-de-IJzer en het Franse Oost-Cappel. Men viert er dat dertig jaar geleden de grens open ging. Douanehokjes en barrières verdwenen, maar niet aan de Belgische kant van de grens waar het uniek stukje erfgoed gebleven is. Vijftig figuranten brengen vandaag de geschiedenis tot leven.

Sinds het Verdrag van Maastricht (1992) worden goederen bij het overschrijden van de binnengrenzen van de EU niet meer aan controles en douanerechten onderworpen. Tot dertig jaar geleden was dat anders. Doordat bepaalde producten aan de andere kant van de grens een flink stuk goedkoper waren, werd er ook aan de grensovergang tussen Beveren-aan-de-IJzer (België) en Oost-Cappel (Frankrijk) 200 jaar lang druk gesmokkeld.

Om te herdenken en vieren dat dertig jaar geleden de barrières, douaniers en tolhuisjes verdwenen, organiseert de parochie Oost-Cappel vandaag een ‘fête de la frontiere’. Een vijftigtal figuranten van aan beide kanten van de grens kruipen in de huid van smokkelaars en douaniers om zo de vele bezoekers te vermaken.

Erfgoed

Een van de figuranten is Sybille Neyrinck (75) die vandaag nog altijd pal aan de Alveringemse kant van de grensovergang met Frankrijk woont. Haar echtgenoot, wijlen Willy Thevelein, volgde op zijn 19de zijn vader op als grensexpediteur, een job die Thevelein meer dan 30 jaar met hart en ziel uitvoerde. “Vanaf 1993 werden gaandeweg alle zaken die aan de vroegere grenscontroles herinnerden, uit het straatbeeld gehaald”, zegt Sybille. “Slagbomen werden weggenomen en verkocht – ik vermoed aan handelaars van oud ijzer – tolkantoren werden ontruimd en douanehokjes werden afgebroken. Niets aan de grensovergangen mocht nog herinneren aan de vroegere controles. Dit is een gewestweg en in 2003 plande het Vlaams gewest om ook hier alles weg te nemen.

“Willy en ik zagen dat niet zitten en vonden dat zonde! Via Marc Wackenier die toen burgemeester was van de gemeente Alveringem, hebben we dat kunnen vermijden. En zo zijn aan de Belgische kant van de grens het douanehokje en de barrières gebleven. Ik weet nog dat Marc Wackenier zei: “Als ze toch de barrières wegdoen, souderen we ze eigenhandig er weer aan (glimlach). .. Ja, wij hebben hier nog een uniek stukje erfgoed dat je nergens anders meer vindt!”.

Kleinkinderen

Ook Stephanie Porreye, maire van Oost-Cappel, was vandaag een gelukkig burgemeester die er graag bij was. “We zijn verheugd om vandaag te kunnen tonen aan onze kinderen en kleinkinderen hoe het hier vroeger aan toe ging”, zegt ze enthousiast.

(Anne Bovyn)