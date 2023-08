Allerlaatste zandsculptuur gebeeldhouwd op strand van Middelkerke

Het jaarlijkse zandsculpturenfestival in Middelkerke bereikt zijn hoogtepunt met de creatie van de laatste zandsculptuur van het seizoen. Als onderdeel van een traditie werd dit jaar opnieuw een kindertekening gekozen om tot leven te komen in zand. De tekening van ‘Het meisje met de zwavelstokjes’ van Freek Trouwaen (12) uit Slijpe trok de aandacht van de organisatoren en kunstenaars.

Met de kenmerkende tekenwedstrijd voor jonge bezoekers als hoogtepunt kregen kinderen van alle leeftijden de kans om hun creatieve visie te delen door een tekening achter te laten van een sprookje dat volgens hen ontbrak op het festival.

Vadim Gryadov

Vanuit de overvloedige inzendingen werd één tekening geselecteerd om tot leven te worden gebracht in de vorm van een zandsculptuur. Die eer viel Freek Trouwaen (12) uit Slijpe te beurt. Zijn tekening van ‘Het meisje met de zwavelstokjes’ trok de aandacht van de organisatoren en kunstenaars.

Kunstenaar Vadim Gryadov is momenteel druk bezig met het vastleggen van de verfijnde details en emoties die de oorspronkelijke tekening van Freek zo bijzonder maken. “Het is altijd een eer om een brug te slaan tussen de creatieve uitdrukkingen van de kinderen en de kunstvormen die we hier op het strand creëren”, merkt Vadim op terwijl hij met passie aan het werk is.

Eerbetoon aan overgrootmoeder

“De tekening is een eerbetoon aan mijn overgrootmoeder die vorig jaar op 97-jarige leeftijd overleed”, vertelt Freek. “Ik leerde het sprookje van Hans Christian Andersen enkele jaren geleden kennen tijdens een bezoek aan de Efteling en dat is me altijd bijgebleven. Het verhaal deed me zo aan haar denken.”

Hoewel het aantal bezoekers dit jaar iets lager is dan voorgaande jaren, met tot nu toe 70.000 bezoekers, heeft het festival toch een diepe indruk achtergelaten bij de mensen. Veel mensen beschouwen deze editie als de meest betoverende tot nu toe. Het slecht weer was wel een spelbreker.

Regenval

“Het is de eerste keer dat we te maken hebben gehad met aanzienlijke regenval, wat ons genoodzaakt heeft herstelwerkzaamheden uit te voeren. Het zand is bestand tegen regen, maar niet tegen de overvloed die we deze zomer hebben gehad,” legt organisator Peter Monbailleu uit.