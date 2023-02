Allerlaatste Patersdreef-festival in Tielt in stijl afgesloten: “Het was goed en is goed geweest”

Het doek is definitief gevallen over het Patersdreef-festival in Tielt, al was de veertigste en laatste editie een topper van formaat. Bezieler Franky Craeymeersch beklom zaterdag zelf ook het podium en dankte iedereen voor de voorbije dertig jaar.

Tegen de tijd dat Martin Turner aan zijn set begon om 17.30 uur – na Hands off The Barmaid en Marino Noppe & Maxwell Street – stond de Europahal al bijna vol en ook voor Elliott Murphy was veel volk naar Tielt afgezakt. Bij headliner Manfred Mann’s Earth Band was het over de koppen lopen. “Tijdens Blinded By The Light kwam Manfred Mann zelfs even van achter zijn vijf keyboards vandaan om naast Roger Hart mee te zingen en het duizendkoppige publiek te groeten”, zegt Franky. “En dat op zijn 83ste. Ze sloten een fantastisch optreden af met hun wereldhit Mighty Quinn. Daarop zorgde de Belgian Quo Band voor ambiance in de zaal met hits als Whatever You Want en Rockin’ All Over the World. We voelden ons weer een pak jonger na deze allerlaatste afsluiter van de allerlaatste editie.”

Franky Craeymeersch (63) klom ook op het podium om het publiek en alle medewerkers te bedanken voor de voorbije dertig jaar. Daarbij riep hij medeoprichter André Verlinde op het podium, net als (gewezen) medeorganisatoren Lieven Van Assche en Gino De Pypere. “Het was goed en is goed geweest, vanaf nu behoort De Patersdreef tot de muzikale legende”, besluit Franky. (SV)