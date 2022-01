Allereerste Ridder Muis-expo in Fort Napoleon in Oostende

Van 19 februari 2022 tot en met 18 april vindt de allereerste Grote Ridder Muis Doe-expo plaats in Fort Napoleon in Oostende. De interactieve tentoonstelling is gebaseerd op de populaire gelijknamige tv-serie op Ketnet.

De grappige animatieserie Ridder Muis is een programma voor jonge kinderen, die vastgeroeste genderpatronen loswrikt. De avonturen van de kolerieke Muis en haar aaibare vriendin Draak zijn een beetje ongewoon, soms absurd, maar vooral: aanstekelijk grappig! Het programma is te bekijken op Ketnet Junior.

De Grote Ridder Muis Doe-expo is gebaseerd op deze populaire serie en is een interactieve expo voor stoere kids (en brave ouders). Ridder Muis en de andere personages uit de populaire tv-serie voeren hen mee in hun maffe, middeleeuwse wereld. Ze dagen de kinderen uit om te kijken, aan te raken, te zoeken, springen, hinniken, grinniken, galopperen, tekenen, klimmen, vallen, opstaan, vinden… en vooral om te doen.

“De populaire serie Ridder Muis is een perfect vertrekpunt voor deze expo in Fort Napoleon. De kinderen kunnen niet alleen hun creativiteit de vrije loop laten, maar zullen ook uitgedaagd worden om grenzen te verleggen. De unieke locatie van het fort zorgt voor een extra dimensie in de activiteiten”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Na de expo kan je genieten van een hapje en drankje in de Belevingsbrasserie van Fort Napoleon. De brasserie is tijdens de schoolvakanties elke dag open van 10 tot 18 uur. Naast de vakantieperiodes is ze open van woensdag t.e.m. zondag, telkens van 10 tot 17 uur en vanaf 15 maart van 10 tot 18 uur.

Doorheen de stad

Ga ook op speurtocht in de Oostendse binnenstad. Een leuke kaart voert kinderen naar opdrachten in de etalages van de deelnemende winkels.

Vraag naar de gratis zoektocht bij een bezoek aan de expo, bij Toerisme Oostende of download hem online via visitoostende.be. Wanneer de kinderen hun ingevulde kaart terug binnenbrengen bij Toerisme Oostende vzw, krijgen ze een leuk geschenkje.

De expo kan tijdens de krokus- en paasvakantie elke dag bezocht worden, ook op feestdagen. Naast de vakantieperiode is de expo uitsluitend gesloten op maandag. De expo is telkens open van 10 tot 17 uur en vanaf 1 april tot 18u.

Tickets kunnen online gekocht worden op de website van Fort Napoleon en kosten 9 euro per volwassene en 7 euro voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. Kinderen jonger dan 4 jaar krijgen gratis toegang. Schoolbezoeken zijn ook mogelijk mits reservatie.