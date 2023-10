Allereerste Q’s Dance Party van Vincent Van Quickenborne brengt 100.000 euro op: “Dit heeft niks met politiek te maken”

Zaterdag vond de allereerste Q’s Dance Party plaats in LandMarck, de creatieve buurt op de vroegere site Van Marcke in Kortrijk. Met 1.600 eters voor het banket en 800 personen voor de fuif, was het een succes. De veiling voor het goede doel bracht 100.000 euro op.

Het idee achter Q’s Dance Party is van Vincent Van Quickenborne zelf. “Het initiatief heeft niets te maken met politiek noch met de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dit is een privé-initiatief. Er is in Kortrijk een nieuwe en talentvolle generatie twintigers en dertigers in aantocht, daar draait het om.”

“Ik doe het voor hen en zeg graag: “Q’s Dance Party wordt het feest van en voor de nieuwe generatie”, aldus Vincent Van Quickenborne, titelvoerend burgemeester van Kortrijk en Federaal Minister van Justitie.

Met de veiling waren enkele mooie prijzen gemoeid: een weekend op het kasteel en wijndomein van Willy Naessens, 300 man mogen uitnodigen naar een film naar keuze in Kinepolis en een diner voor 20 man met premier Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en Alexia Bertrand, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming.

Curator meester Jan Leysen klokte de veiling af op 100.000 euro. Deze opbrengst werd gedoneerd aan Het Ventiel, een buddywerking voor mensen met jongdementie. “Ik ben opgetogen en compleet overdonderd”, zegt voorzitster Gudrun Callewaert.

Jonge ondernemers

Ook Thibe, Clemence, Michelle, Elissa, Paris en Morgane-Louise van Lux Aviation waren present. “We komen om van het eten te genieten en daarna te fuiven”, luidt het. “Het banket was superlekker. Misschien kraken we eerst nog een fles of twee champagne”, lacht Morgane-Louise.

Thibe, Clemence, Michelle, Elissa, Paris en Morgane-Louise van Lux Aviation. © Tom Devos

“Ik mocht veel zonen en dochters van vrienden verwelkomen. 1.600 eters voor het banket en 800 personen voor de party is 2.400 personen. Dit aantal kan enkel in deze hallen van de site Van Marcke, nu LandMarck. Ik ben echt tevreden, zeker ook over de veiling: 100.000 euro. Meester Jan Leysen is de enige die dit kan”, besluit gastheer Vincent Van Quickenborne.