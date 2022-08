Allereerste editie van de Houten Molenfeeste: “Weer iets nieuws in regio”

Door de pandemie zijn hier en daar evenementen weggevallen. Toch is er gelukkig links en rechts nog iets nieuws. Zoals dit weekend de allereerste editie van de Houten Molenfeeste in de Klijtbosstraat in Wervik. De houten Kruisekemolen zal zaterdag en zondag alvast draaien. Wat verderop vindt Boerenkermis op de wijk Mote-Molenmeersen plaats.

“Het wordt weer iets nieuws in de regio”, zegt organisator Luc Deraedt (66). “De bewoners ben ik persoonlijk gaan verwittigen en ze reageren allemaal enthousiast. Iedereen kreeg van ons een brief. Het is aan de Kruisekemolen een heel mooie locatie. Vandaar we het daar doen.”

“Zaterdag 27 augustus is er een Flower Bicycle Tour met versierde fietsen. Inschrijven kan vanaf 9 uur in de tent van Boerenkermis. Daarna verzamelen we aan de Kruisekemolen voor een fotoshoot, De rondrit via de Klijtbosstraat, Wolvenstraat, Oude Beselarestraat en Oude Mesenweg richting de startplaats start om 10 uur. De afstand bedraagt 4,5 kilometer. Daarna kunnen de deelnemers kiezen voor een geleid bezoek aan de Kruisekemolen door molenaar Gerdy Corselis. Nadien volgt in de feesttent van Boerenkermis omstreeks 11.30 uur de prijsuitreiking. Er zijn drie bekers voor de mooiste fietsen.

Kunst- en hobbymarkt

Zaterdag is er van 7 uur tot 17.30 uur ook een kunst- en hobbymarkt. Tevens gaat er een jaarmarkt door met verschillenden zelfstandigen uit Groot-Wervik. “Dat wordt promotie maken voor eigen producten en streek”, zegt Luc. “De stad deed een briefing bij alle ondernemers. Aan weerszijden hebben we 250 lopende meters plaats. Zelfstandigen zijn welkom met bijvoorbeeld een infostand.

Zondag 28 augustus is er dan eveneens van 7 uur tot 17.30 uur een retro sunday oldtimerdag. “Voor onder meer tweewielers solex, vespa’s mobylettes”, vertelt Luc. “Alle merken zijn welkom. Er zullen wisselstukken te koop zijn. We voorzien ook een fotoshoot. Eveneens zondag pakken we uit met een retro sunday van klein meubel. Zoals brocante, vintage en antiek. Deelname is telkens gratis.”

Opmerkelijk is alvast dat dit nieuw evenement samenvalt met wat verderop Boerenkermis De Mote-Molenmeersen. “Ik zie ons programma aanvullend, het is voor beiden een win-win situatie”, oordeelt Luc. “We zitten niet in mekaars vaarwater. De mensen kunnen van hier naar de feesttent daar en omgekeerd. Het is hier een locatie met veel passage.”

Dankzij vrienden

De organisatie is niet in handen van een vereniging. “Ik kan rekenen op vrienden”, zegt slagerszoon Luc uit de Oude Beselarestraat. “We werkten samen ideeën uit. De neuzen staan allemaal in dezelfde richting. Vroeger stond ik vijf jaar op de rommelmarkt op Boerenkermis.”

Eén van die vrienden is gewezen bakker Alain Penet uit Zandvoorde. Tot 2003 had hij een bakkerij in de Geluwestraat. “We gaan hier de nostalgie opwekken”, zegt Alain. Geert Noppe woont wat verderop in de Kruisekestraat en is ook één van de medewerkers. “We proberen origineel uit de hoek te komen”, zegt Geert.

Medewerking is er ook van Rufin Bostyn uit de Vlasbloemstraat. Hij bezit een heel waardevolle en grote verzameling van postkaarten en zwart-wit foto’s over Wervik. Tijdens het weekend zullen er van zijn foto’s over de Kruisekemolen te zien zijn.

Mooi weer

Voor de kunstmarkt ging Rika Delcroix uit de Speldenstraat op zoek naar deelnemers. “Het zullen er een twintigtal zijn”, zegt ze. “Er gaan mensen uit Wervik, Geluwe, Wevelgem en de kunstkring La Palette uit Komen exposeren.” Rika heeft nog een mooi compliment voor de organisatoren. “Men onderschat dikwijls wat er bij een organisatie allemaal komt bij kijken”, benadrukt Rika die jarenlang meehielp aan de groepstentoonstelling Klink.

Het is voor de organisatoren koffiedik kijken wat het aantal deelnemers en bezoekers betreft. “Het is proberen en we weten niet hoe het zal uitdraaien”, zegt Luc. “We moeten beginnen vanop nul. Onze grootste bekommernis is mooi weer. Ongeveer een jaar geleden kwamen we op het idee voor dit evenement.”

Een feesttent staat er dus niet maar iedereen is natuurlijk welkom in ’t Meulenhuys dat sedert halfweg juni wordt uitgebaat door Mieke Vanoutrive van Suprise Mie.

Alle standen reserveren kan bij luc.deraedt.1@telenet.be.

(Erik De Block)