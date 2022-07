Alle kandidaten Tineke van de Watermolen op een rij

Heule-Watermolen is straks drie dagen lang in volle feestmodus. Op 8, 9 en 10 juli viert Heule-Watermolen weer kermis met op vrijdag de verkiezing van ‘Tineke van de Watermolen’. Een half dozijn kandidaten trekt ten strijde voor het felbegeerde lint.

Nu het coronatijdperk achter de rug is, presenteren de organisatoren een volledig programma met voor elk wat wils. Het startschot wordt gegeven op vrijdag om 18 uur met de opening van de tentoonstelling. Acht plaatselijke kunstenaars exposeren op diverse locaties. Om 20 uur start de verkiezing ‘Tineke van de Watermolen’. De verkiezingsavond vindt plaats op de binnenkoer van de kleuter- en lagere school Heule-Watermolen. Wie het Tinekeslint een jaar mag dragen weten we om middernacht.

Zaterdag om 21 uur is er Summerbeats in de feesttent. DJ’s M-Aximm (dreambeats), Tonski (beachland), Domi Re (Tomorrowland) en Junne (Land of Love) zetten de tent op stelten. Zondag is het een rijkgevulde dag. Na de misviering wordt het van 11 tot 14 uur brunchen voor de lekkerbekken met een ontbijt-middagmaal-dessert in buffetvorm. Daarnaast kunnen de kinderen zich vanaf ‘s middag tot 18 uur uitleven in het kinderparadijs met springkastelen en animatie. Halfweg de namiddag, om 15 uur, is het aan de derde leeftijd met een seniorenfeest. Om 19 uur sluiten de ‘Green Onions’ met aansluitend dj Nick de feestelijkheden af.

De eerste kandidate die naar het felbegeerde lintje dingt, is Sifra Van Nieuwenhove (17). Ze is de dochter van William Van Nieuwenhove (45) en Kelly Sinnaeve (41) en heeft een broer Abel (14) en een zus Sarah (12). Sifra studeert wiskunde wetenschappen aan Spes Nostra. Haar hobby’s zijn piano spelen en skeeleren. Ze doet ook aan ju-jitsu, een Japanse verdedigingssport, bij club ju-jitsu Ryugi Kortrijk in het sportcentrum Wembley Heule. “Ik doe mee omdat ik van avonturen hou”, zegt Sifra. “Ik zou me slecht voelen als ik niet zou deelnemen.” Sifra woont pas acht jaar in Heule-Watermolen. “Mijn familieroots liggen in Antwerpen .“ Haar wens: “Als ik bij de eerste drie ben zou ik gelukkig zijn.”

Strijd

Ook Michelle Haecke (16), dochter van Jean-Philippe Haecke (60) en Celine Muylle (45), is kandidaat. Michelle heeft twee broers, Kevin (29) en Dieter (40) en twee zussen Stephanie (28) en Kimberley (36). Michelle is de jongste spruit van het gezin maar kan best haar mannetje staan. Ze studeert autotechniek aan het Guldensporencollege Kortrijk. Michelle heeft tweehobby’s: paardrijden en uitgaan met vrienden. Ze doet mee voor de ervaring. “Ik ben er zeker van dat het leuk zal zijn”, vertelt kandidate twee.

Een derde kanshebster op de felbegeerde titel is Stien Gonnissen, 18 jaar, studeert laatste jaar biotechnische wetenschappen aan het PTI, Tuinbouwschool Kortrijk. Stien is de dochter van Rik Gonnissen (43) en Isabelle Verhelst (44). Ze heeft een broer Arno (20) en een zus Kaat (16). Haar hobby’s zijn volleybalspelen bij BIDAVO (Bissegemse damesvolleybal) en Chiro Tsjoef (aspi’s). Stien doet mee om ervaring op te doen. “De ervaring beleven om met vrienden iets te doen op het podium met een scheutje strijd spreekt me aan”, vertelt Stien. “Hoewel ik deelneem voor het plezier zal ik voor het lintje strijden.”

Ook Eve Soens (17) is dan weer de dochter van Bart Soens (49) en Cindy Creus (46). Ze heeft een oudere broer Mauro (20). Eve studeert retail aan Spes Nostra Heule. Haar hobby’s zijn fitnessen en Chiro Tsjoef (aspi’s). “De verkiezingen spreken me aan. Het lijkt me een leuke ervaring die je meeneemt naar later”, zegtEve. Ze hoopt op een leuke avond vol ambiance. “Het Tineke van de Watermolenlint om me heen krijgen zou leuk zijn maar het plezier dat ik uit de verkiezingen haal primeert.”

Nora Dekyvere, 17 jaar, is kandidaat nummer vijf. Ze is de dochter van Koen Dekyvere (42) en Veronique Dieryckxvisschers (41). Ze heeft twee broers August (12) en Leon (15). Nora studeert humane wetenschappen aan het Guldensporencollege Kortrijk. Haar hobby’s zijn volleybal bij BIDAVO en Chiro Tsjoef (aspi’s). “Ik woon al heel mijn leven op Heule-Watermolen en droomde al van jongs af om deel te nemen aan deze verkiezingen”, vertelt Nora.

Tot slot doet ook Britt Deduytschaever, als de jongste kandidate, een gooi naar de hoofdprijs. Britt is de dochter van Yoery Deduytschaever (40) en Natalie Masselis (38). Ze heeft een zus Zoë (21). Britt studeert zorg en welzijn in Moorslede. Haar hobby’s zijn paardrijden en dansen. Britt doet mee voor het plezier maar wat het lint betreft is ze duidelijk. “Ik zou graag Tineke van de Watermolen zijn”, zegt Britt zelfzeker. “Het mag desnoods ook een lint van eredame zijn”, lacht ze.

(CP)