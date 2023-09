Alexander Ockier leidt voor de eerste keer Statiekermis in Deerlijk in goede banen: “Terug naar de basisdoelen”

De Statiewijk viert het komende weekend voor de 113de keer kermis. Voor de eerste keer onder leiding van Alexander Ockier die Carl De Donder opvolgde als voorzitter van het feestcomité. Het wordt een Statiekermis 2.0, een echte wijkkermis voor en door de plaatselijke bevolking.

De gemeentelijke kermismolen draait op volle toeren. Na de geslaagde activiteiten in het centrum is het van vrijdag 29 september tot en met maandag 2 oktober de beurt aan de Statiewijk om de feestvlaggen te hijsen. Het feestcomité heeft een gevarieerd programma in elkaar gebokst met voor elk wat wils. Het wordt de eerste kermis die niet in goede banen zal geleid worden door Carl De Donder. Hij trok vele jaren de kar, zette begin dit jaar een stapje opzij en werd als voorzitter opgevolgd door Alexander Ockier. Alexander Ockier, gehuwd met Emily Desmet en vader van Lucas en Casper, is al sinds 2010 lid van het kernbestuur.

Waardering

“Ik ben van Hulste afkomstig, maar de roots van mijn grootouders lagen in de Statiewijk. In 2009 hebben wij ons gevestigd in de Stasegemstraat, ik werd achterbuur van Carl en ben zo in het feestbestuur terechtgekomen”, verduidelijkt de 44-jarige sales manager van Lexus West-Vlaanderen. “Het was toch even schrikken toen drie vaste waarden van het feestbestuur samen beslisten om het bijltje erbij neer te leggen. Voorzitter Carl De Donder, ondervoorzitter-secretaris Germain Cloet en wijkburgemeester Willy Cattebeke stonden synoniem voor liefst 139 jaar ervaring in het bestuur. Dat los je niet in een vingerknip op. Zij kunnen een enorme staat van verdienste voorleggen. Gewoonweg schitterend zoals ze de kermis hebben uitgebouwd tot een levendige vierdaagse waarvoor niet alleen Statiewijkbewoners belangstelling toonden. Niets dan waardering voor hun inzet en bezieling.”

Dynamische krachten

“Het ging te jammer zijn om deze kermis te laten schieten en dan moet er iemand anders de handschoen opnemen. Ik sta er gelukkig niet alleen voor. Ik kan rekenen op de medewerking van verscheidene dynamische krachten en samen hebben we een toch serieus vernieuwd programma klaargestoomd. Ook de barbecue, het sinterklaasfeest en de rondgang van kerstmannen blijft op onze jaarkalender staan. Wat de grote wijzigingen zijn in vergelijking met voorgaande edities?

“We kiezen resoluut voor een wijkkermis in de echte zin van het woord”

We kiezen weer resoluut voor een wijkkermis in de echte zin van het woord. Activiteiten voor de plaatselijke bewoners. De Statiewijknaren weer dichter bij elkaar brengen. Ontmoeting is daarbij heel belangrijk. De kermis wordt weer intiemer. Zeg maar, back to basics. Die nieuwe aanpak zorgde ervoor dat een initiatief als de Vedettenparade uit het programma werd geschrapt. Het zenuwcentrum is niet langer de infrastructuur van de firma Casier Recycling, waar we vele jaren lang mooie tijden hebben gekend, maar het buurthuis De Statie.”

Programma

“De activiteiten starten op vrijdag 29 september om 19 uur met de bekendmaking van en een eerste kennismaking met onze nieuwe wijkburgemeester. Zaterdagnamiddag is er van 14.30 uur tot 16.30 uur een workshop circustechnieken met Avanco. Een interactieve sessie waarin de kinderen zelf veel aan het werk zijn. ‘s Avonds staat ons vijfde Oktoberfest op het programma. Er zijn passende bierpotten voorzien en de muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Klingerbergerkapelle van de fanfare Sint-Cecilia en Alpen Fever. De toegang, inclusief een met een halve liter gevulde bierpot, bedraagt 5 euro in voorverkoop, 10 euro de avond zelf. Wie verkleed is, krijgt er nog een bratwurst bovenop.”

Zondag 1 oktober is er om 10 uur een wandelconcert, opgeluisterd door de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia. Ook de vendeliersgroep De Korepeeties is van de partij. Na het aperitiefconcert en het beenhamfestijn maken we ons om 13.30 uur op voor een nieuwe activiteit. De sneukeltocht is een wandeling van een 6-tal km met onderweg een viertal stops waar iets kan gegeten of gedronken worden. Aansluitend zorgt Walters Wondere Wereldorkest voor de passende muzikale animatie en om 19 uur stipt is er nog een optreden van Willy Sommers. Maandagnamiddag 2 oktober is er in het Blue Woods Hotel een koffietafel en bolling voor de wijkbewoners. In brasserie De Statie sluiten we om 19.30 uur af met De sterkste Filou van Deerlijk. Vier feestcomités, het centrum, de Statie, de Belgiek en de Molenhoek, nemen het daarbij tegen elkaar op tijdens een attractief spel. Vorige keren werden de krachten gemeten in het Kop van Jut en darts. Wat het nu wordt, blijft nog even een geheim”, klinkt het.