Alcatraz zet Kortrijk Xpo op de kaart met indoor metalfestival

Het zal een bizar zicht zijn zaterdagavond voor wie afzakt naar Kortrijk. Honderden zwart geklede metalfans zullen Hoog Kortrijk veroveren en genieten van een heus indoor Alcatraz feestje: Hell’s Balls Belgium. “We wilden iets doen om de tijd te overbruggen tot aan het outdourevenement en hopen hiermee de herfst wat aangenamer te laten verlopen”, klinkt het bij de organisatie.

Het evenement zal de toepasselijke naam Hell’s Balls Belgium dragen en zal plaatsvinden waar normaal culturele en informatieve beurzen plaatsvinden. Er zullen twee zalen opengesteld worden om elke muziekliefhebber voldoende ruimte te laten krijgen en ook de inkleding zal op geheel creatieve wijze gebeuren. “De bezoekers van ons festival zijn kwaliteit gewend en dat wensen we hun ook te geven op deze eerste editie. Men mag er dus vanuit gaan dat we voldoende zullen inzetten op decoratie en ervaring”, aldus De Riemacker.

Dat het evenement toevallig zal plaatsvinden op 11 november is niet onbewust gekozen. “Het leek ons een leuke datum, iedereen is zeker thuis die dag en we starten om 11 uur. Kortom, de ideale mix voor een dagje weg”, weet men ons te vertellen. Na deze editie zal een evaluatie plaatsvinden voor een tweede editie.

Line-up

Hell’s Balls Belgium omvat onder andere optredens van Temptations for the Weak, Bark, Carnation, Suicidal Angels, Asphyx, Sonata Arctica, Peter Pan Speedrock, Stratovarius, Carcass en als headliner Epica. Die laatste stond eerder ook al op Alcatraz en wordt hoog aangeschreven onder de muziekliefhebbers. “Zoals te merken in de line-up bieden we ook een heel divers genre aan. Elk genre komt aan bod en moet ervoor zorgen dat iedereen zijn pleziertje kan krijgen die avond. Een toaalbeleving en ontdekking voor iedereen”, weet De Riemacker.

Naast goede muziek voorziet de organisatie ook nog in de nodige spijs en drank. “Net zoals op het outdoorfestival zullen er ook op het indoorevenement foodtrucks aanwezig zijn om de hongerigen te spijzen en de dorstigen te laven. We vinden het belangrijk dat men naast frisse pintjes ook lekker kan eten.”