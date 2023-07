Alcatraz festival viert jubilieumeditie als hoogmis van metal: “We blijven inzetten op sfeer en beleving”

In het weekend van 11, 12 en 13 augustus vindt op de Lange Munte de vijftiende editie van het Alcatraz festival plaats. Voor de jubileumeditie van het festival blijft de organisatie inzetten op beleving: van slapen in de cabine van een vrachtwagen tot een groter aanbod speciale bieren. “We hebben de feedback uit de enquêtes ter harte genomen”, zegt woordvoerder Bernard De Riemacker.

De Kortrijkse hoogmis van de zware gitaren opent op donderdag met een pre-party. Voor de officiële start van het festival kunnen enkel kampeerders en buurtbewoners genieten van vier tributebands van onder andere Mötorhead en Status Quo. In totaal mogen op het festival 108 bands aantreden, waarvan 19 van eigen bodem.

Electric Callboy

“De sterkte van de affiche ligt hem in de grote variatie van de verschillende stijlen binnen metal”, zegt woordvoerder van Alcatraz Bernard De Riemacker. “Er is voor elk wat wils. Zelf hou ik vooral van het zwaardere werk, ik probeer zeker Deicide en Belphegor mee te pikken. Maar ik zou zeker ook Electric Callboy niet willen missen. Vorig jaar volgde ik hen eerst van een afstandje, maar ik heb me er uiteindelijk toch tussen gesmeten en me ongelofelijk geamuseerd. Electric Callboy is iets speciaals maar dat mag ook wel. Een minder grote band die ik graag in de kijker zet is Serpents Oath, black metal van eigen bodem. Ze zijn nog niet lang bezig, maar ik vind het ongelofelijk, voor mij is dit de Belgische Watain.”

“Veel kampeerders zullen ook blij zijn om te horen dat we de verkorte doorgang naar het festivalterrein terug opengemaakt hebben”

“Verder blijven we inzetten op de sfeer van het festival. Er zal weer van alles te zien en te beleven zijn: een legerhelikopter met cocktailbar, vuurwerk, animatie en mascottes op het terrein, … El Presidio was al de grootste tijdelijke metalbar van het land en is nog uitgebreid. Er zullen twee verdiepingen zijn met terrassen en doorlopend DJ-sets van onder meer Franky Desmet-Van Damme en Pascal Braeckman. Verder breiden we ons aanbod speciale bieren en vegan voeding uit, die vraag kwam naar voren in de enquêtes die we verspreiden na Alcatraz van vorig jaar. Veel kampeerders zullen ook blij zijn om te horen dat we de verkorte doorgang naar het festivalterrein terug opengemaakt hebben.”

“Op de camping zullen dit jaar trouwens tien trekkers van vrachtwagens staan. De cabine van zo’n vrachtwagen leek ons wel een originele manier om te slapen op het festival en ze waren direct uitverkocht.”