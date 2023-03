Al 25 jaar kunnen Kortrijkse evenementen rekenen op Marcel Holvoet (73):“Ik stuur graag bij met mijn ervaring en kennis”

Marcel Holvoet is het ultieme aanspreekpunt voor de evenementen in Kortrijk. De wekelijkse maandagmarkt, Winter in Kortrijk, de paasfoor, Sinksen, Zomermarktjes en braderies… Marcel leidt het allemaal in goede banen. “Ik ben de man van het veld, het contact tussen de stad en de mensen. Zo lang mijn gezondheid het toelaat, ga ik verder.”

Vooral de Zomermarktjes dragen Marcel zijn stempel. 20 jaar geleden richtte hij het evenement op toen de toenmalige schepen Jean de Bethune de maandagmarkt verhuisde van het Casinoplein naar de huidige locatie. “Hij wou als geste iets doen voor de drie cafés die toen nog op het Casinoplein zaten omdat de marktgangers daar verdwenen. We zijn begonnen met tien standhouders die ik persoonlijk heb aangesproken. Dat waren toen voornamelijk jonge handelaars die niet in het centrum van de stad gevestigd waren. De organisatie moest echter na drie jaar een andere locatie zoeken omdat het ontruimen van de parking op het Casinoplein voor de politie een enorm gedoe was.”

Na vijf jaar vonden we voor de Zomermarktjes eindelijk onze stek op het Sint-Maartenskerkhof en het Jozef Vandaleplein. Zolang ik het organiseer, gaan we hier niet meer weg – Marcel

De Zomermarktjes verplaatsten zich naar het Schouwburgplein, maar voor Marcel ontbrak een gezellige sfeer, dus verhuisde het evenement het jaar erop naar de Veemarkt. “Helaas viel die editie in het water want al onze tenten waren weggewaaid. Er is daar te veel wind. Dus na vijf jaar vonden we eindelijk onze stek op het Sint-Maartenskerkhof en het Jozef Vandaleplein. Zolang ik het organiseer, gaan we hier niet meer weg”, glimlacht Marcel.

De Zomermarktjes zijn in die tijd uitgegroeid tot een enorm succes met een dertigtal standhouders. Eind augustus bracht de stad hulde aan Marcel voor zijn jaren trouwe dienst. “Ook mijn vaste klank- en lichtman Stephan Bohez en geen vechtpartijen of discussies zijn constanten de afgelopen 25 jaar. Zaken die goed draaien, moet je zo laten. Daarom is het concept altijd hetzelfde gebleven.”

Wie is Marcel Holvoet? Privé: Marcel Holvoet is geboren en getogen in Kortrijk. Hij heeft drie zussen, één dochter en twee zonen. Marcel woont in de omgeving van Pius X en is 73 jaar oud. Opleiding: Hij volgde Handel aan Sint-Jozef en ging na het middelbaar aan de slag bij het bedrijf van zijn ouders. Loopbaan: Marcel werkte eerst in de groothandel van vers fruit en groenten bij familiezaak ‘Medard Holvoet & Zoon’. Daar deed hij aankoop en verkoop. Hij was 12 jaar voorzitter van De Middenstand en 15 jaar rechter in Handelzaken. Reeds 20 jaar neemt hij de uitvoering van de Zondagmatinee Overleie op zich en al 25 jaar lang werkt hij als freelancer voor Stad Kortrijk bij het organiseren van evenementen.

Grootste rommelmarkt van Vlaanderen

Ook de rommelmarkt van de Sinksenfeesten heeft haar succesvol bestaan aan Marcel te danken. “Ik heb altijd in de stiel gezeten en heb daardoor een breed netwerk aan contacten. Ik kon dus veel mensen aanspreken om een plekje te reserveren voor de rommelmarkt. Intussen is ze de grootste van Vlaanderen met 1.400 staanplaatsen.”

Ik ben de enige die alles heeft meegemaakt. De ploeg van Sinksen bestaat bijvoorbeeld grotendeels uit nieuwe mensen. Ik kan echter goed werken met jonge gasten – Marcel

Voor alle evenementen is Marcel omringd door een team, maar daarin is er doorheen de jaren al wat verloop geweest. “Ik ben de enige die alles heeft meegemaakt. De ploeg van Sinksen bestaat bijvoorbeeld grotendeels uit nieuwe mensen. Ik kan echter goed werken met jonge gasten. Ze krijgen zeker de kans – als ze die grijpen – om iets nieuws te proberen. Ik stuur bij met mijn ervaring en kennis.”

Al van kleins af werden de organisatorische vaardigheden van Marcel aangescherpt. “Het heeft altijd in mij gezeten. Mijn grootouders zaten eveneens in de groothandel. Ik was de eerste kleinzoon en mocht al vanaf mijn 3 à 4 jaar overal mee naartoe met de camion.” Ook de dochter van Marcel is commercieel aangelegd. Zij heeft de horecazaak ‘Bockor Café’ in Lauwe en is lid van Markant.

Elke avond een pintje

Tijdens de coronaperiode vielen voor Marcel veel evenementen weg. “Gelukkig kon de wekelijkse maandagmarkt nog doorgaan. Dat doe ik graag. Sommige marktkramers ken ik al van jaar en dag. Daaruit ontstaat een vriendschappelijke band, maar ik behoud altijd enige afstand omdat ik mijn handen vrij wil houden als ik eens iets moet verbieden.”

De coronaperiode en het gedwongen thuisblijven was een goede test voor Marcel. “Het was een bezinningsperiode en ik voelde snel aan dat het nog te vroeg was om de fakkel door te geven en in de zetel te zitten. Ik ben er nog niet klaar voor. Ook al ben ik 73 jaar, ik ga nog altijd bijna elke avond een pintje gaan drinken. Je vindt me voornamelijk in Het Paleitje of De Groene Kikker en tijdens het evenementenseizoen eigenlijk overal. Zo onderhoud ik mijn contacten. Met thuis te zitten of achter de pc weet je niet wat er leeft in de stad.”