Al 15.000 tickets verkocht voor tweedaags Nostalgie Beach festival

Vrij- en zaterdag, telkens vanaf 11 uur, is het Maritiem Park in Nieuwpoort het decor voor het Beach festival van radiozender Nostalgie. Er zijn al 15.000 kaartjes de deur uit. De voorverkoop eindigt donderdag om middernacht.

Voor de tweede keer kiest Nostalgie voor Nieuwpoort om zijn Beach festival te organiseren. Vrijdag staan onder meer Berre, Arsenal en Texas op de affiche. Zaterdag is het uitkijken naar Billy Ocean, Levellers, Noordkaap en Mika. “Gezelligheid, topartiesten en feelgood ambiance; daar gaan we voor in Nieuwpoort”, klinkt Ilse van der Velden van Nostalgie uitnodigend.

Groot festivaldorp

“Op een terrein van 35.000 vierkante meter wordt een bar van alles samen 110 meter geplaatst. Daarnaast zijn 25 eetkramen voorzien. Verspreid over twee dagen komen veertien artiesten langs. De opbouw van zo’n immens festivaldorp duurt twee weken.”

Praktisch

Festivalgangers kunnen hun wagen parkeren aan de Beach festival parking bij de Nieuwe Yachthavenweg. Vanaf daar is het nog een half uurtje stappen naar het festivalterrein. Een parkeerticket kost 10 euro per dag. De parking is op vrij- en zaterdag open van 9 tot 01.30 uur. Beter kom je met de fiets. (GUS)