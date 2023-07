Al 1.000 inschrijvingen voor BK dildowerpen op Kamping Kitsch

Het idee was even gek als geniaal, met de cijfers die er niet om liegen. Amper 24 uur nadat Kamping Kitsch bekend maakte dat ze het Belgisch Kampioenschap Dildowerpen organiseerden, klokte de organisatie af op meer dan 1.000 inschrijvingen. De ongeziene stormloop is een voorsmaakje van de gekte die Kortrijk zal overvallen.

“Gooi een dildo zo ver mogelijk en wordt de allereerste Belgische kampioen ooit!” Het was de leuze waarmee de organisatoren van Kamping Kitsch de lat van het Belgische festivalseizoen opnieuw wat hoger hadden geplaatst. Op 19 augustus, te midden de festivalweide, kan iedereen die zich geroepen voelt een worp doen naar de nieuwe titel.

Kamping Kitsch ging hiervoor aankloppen bij Hott, het bedrijf uit Ledegem dat op zijn beurt niet lang moest twijfelen.

Ongezien succes

Even werd gevreesd dat het concept misschien net iets te gewaagd zou zijn… maar die twijfels waren voor niets nodig. In minder dan 24 uur schreven meer dan 1000 mensen zich in, een ongezien en vooral onverwacht succes.

Kamping Kitsch staat te boek als het meest marginale feest van de Lage Landen. Het concept groeide uit van een feestje met enkele vrienden tot een internationaal concept, met winteredities en zelfs podia op de Gentse Feesten en een festival in Nederland. Dit jaar worden niet minder dan 25.000 kleurrijk uitgedoste feestvierders in Kortrijk verwacht.