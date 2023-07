Aftellen naar Damme Beach, met voor het eerst ook ‘Damme Plage’

Op 14, 15 en 16 juli organiseren de in Sijsele getogen vrienden van van vzw Snor opnieuw Damme Beach op de site van de voormalige kazerne. “Nieuw dit jaar op vrijdag is het thema ‘Damme Plage’ met petanquetornooi, discobar en bijhorende pastis”, zegt woordvoerder Gunter Cochuyt.

Sinds de start in 2018 op de speelplaats van de basisschool in Sijsele is het snel en hard gegaan voor Damme Beach. Het evenement – een combinatie van beachvolleybal, leuke zomerse muziek en lekkere hapjes – lokte steeds meer volk en is een vaste waarde geworden op de evenementenkalender in de streek. In 2020 trokken de organisatoren voor het eerst naar de kazernesite als locatie. “We kijken opnieuw uit naar een mooie editie. Op de tot de verbeelding sprekende locatie, de voormalige kazernesite in Sijsele, is er voor elk wat wils om de vakantie op een leuke manier in te zetten”, zegt Gunther Cochuyt, woordvoerder van de organisatie. “Voor de sportievelingen is er doorlopend het jaarlijkse beachvolleybaltornooi op de vier kunstmatig aangelegde beachvolleyterreinen. Nieuw dit jaar op vrijdag is het thema ‘Damme Plage’, met petanquetornooi, discobar en pastis als passend drankje.”

Foodtruckfestival

Op zaterdag komen de liefhebbers van dancemuziek aan hun trekken met vanaf 16 uur Damme Beat’Z: opzwepende dancebeats door de dj’s Jeroen Delodder, Gueush en Flashback Force, bekend van Tomorrowland, Ostend Beach en StuBru. “Op zondag 16 juli is er Damme Beach Live! Die dag is er vanaf 12 uur een foodtruckfestival met acht deelnemende foodtrucks waar iedereen zeker zijn gading vindt”, zegt mede-organisator Gunter Cochuyt. “Er wordt live muziek verzorgd door de lokale band Goe Poeier, gevolgd door de ska-groep MoodCollector. Daarna laat de bekende partyband Edje Ska en de Pilchards het Damse zand nog eens opwaaien. De afterparty wordt verzorgd door dj Turbeau, ook bekend als Franky De Smet-Van Damme van metalband Channel Zero. Het hele weekend is de toegang gratis dankzij de steun van onze vele vrijwilligers en sponsors.”

Meer informatie:http://www.dammebeach.be