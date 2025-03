Afroton brengt onder andere Katnuf naar Roeselare

Roeselarenaars Tejan Kamara en Warre Vandoorne pakken op zaterdag 3 mei met het erg internationaal gekleurde festival ‘Afroton’. “Bij de organisatie van het festival zijn er 53 nationaliteiten betrokken, het perfecte voorbeeld van hoe muziek mensen met elkaar kan verbinden.” Opvallende naam op de affiche is Katnuf.

Tejan Kamara en Warre Vandoorne beslisten vorig jaar wat extra tropische gezelligheid in Roeselare te pompen. Ze organiseerden toen een eerste editie van Afroton. “Ons evenement in Club Loco lokte toen 480 bezoekers. We waren onmiddellijk uitverkocht. We dromen groot, maar denken wel realistisch. Toch durven we dit jaar een volgende stap nemen.” Afroton verhuist naar de grote zaal van Trax waar op 3 mei plaats is voor 1.000 feestvierders.

Heel wat verschillende nationaliteiten

Afroton is een erg internationaal gekleurd festival. “De voorbije jaren was er heel wat immigratie in Roeselare. Wij willen met ons festival tonen dat muziek kan verbinden. Maar liefst 53 verschillende nationaliteiten helpen op verschillende manieren mee aan dit evenement.” Zo geeft de Zuid-Afrikaanse danseres ‘Kiki’ ’s middags al dansles en kan men vanaf 17 uur al genieten van internationale gerechten in de food stand.

Katnuf

Het eigenlijke festival start om 19 uur. “Afroton wordt gekleurd door dertig artiesten en dj’s. We kunnen zo’n indrukwekkende affiche samenstellen omdat er ook verschillende dj’s gratis naar hier komen. Afroton is groeiende en zij hopen door hier te staan aan extra naambekendheid te winnen.” Opvallende naam op de affiche is Anas ‘Katnuf’ Kasmi. De Roeselarenaar, momenteel woonachtig in Rotterdam, groeide de voorbije jaren uit tot een artiest met internationale faam. “Tijdens het festival wordt Roeselare zeker niet vergeten. Een viertal artiesten is van eigen bodem”, aldus Tejan en Warre die zelf ook de aanwezigen aan het dansen brengen.

Tweedaagse

Afro, Latin en house. Tijdens het festival komen verschillende muziekgenres aan bod. “We hopen een zo breed mogelijk publiek aan te spreken.” Ondertussen denken Warre en Tejan ook al aan de toekomst. “We hopen deze zomer iets in Brussel te organiseren en ook voor het najaar spelen we al met ideeën. Het is wel de bedoeling dat Afroton Roeselaars blijft. Volgend jaar pakken we misschien nog groter aan. Een tweedaagse outdoor, dat zou heel erg mooi zijn.”