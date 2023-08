Afrobeats en Dancehall komend weekend tijdens Bomboclat op het strand van Zeebrugge

Tijdens het Bomboclat Festival komend weekend in Zeebrugge zal Uncle Waffles, een vrouwelijke dj uit Zuid-Afrika, een nieuw dansgenre introduceren in onze contreien: ‘Amapiano’, dat traditionele Afrobeats vermengt met Deep House.

Op 25 en 26 augustus vind het Bomboclat Festival plaats op het strand van Zeebrugge. De Brugse organisator Wannes Loosveldt merkt aan de ticketverkoop dat liefhebbers van Jamaicaanse dancehalls en reggae in deze kwakkelzomer naar een tropisch beachfestival snakken:

“Elk jaar groeit het festival, maar dit jaar krijgt de verkoop een echte duw. We organiseren eigenlijk een niche festival voor een zeer specifieke community, maar we merken dat er steeds meer mensen interesse tonen in de geprogrammeerde genres. De opmars van Afrikaanse helden als Burna Boy en Rema heeft hier zeker invloed op, maar ook een oudere generatie artiesten als Sean Paul en Shaggy zijn al lang toonaangevende muzikanten die het brede publiek bespelen.”

Hoogmis van Afrobeats

“Wij zijn klaar voor hét Afro-Caribbean festival bij uitstek. Ons festival is sinds 2017 een vaste waarde aan de Belgische kust. Vanuit het hele land zakken bezoekers af naar Zeebrugge voor de hoogmis van Afrobeats en Dancehall in België. Top acts uit voornamelijk Jamaica en het Afrikaanse continent geven er twee dagen op rij het beste van zichzelf.”

Een fiere fan van Bomboclat. © Anton Vasbinder

“Voor deze editie staan toppers zoals Beenie Man, Yemi Alade en Uncle Waffles op het programma. En daar valt wat over te schrijven! Uncle Waffles, een vrouwelijke dj woonachtig in Zuid Afrika, veroverde de wereld met het relatief nieuwe ‘Amapiano’. Een genre dat flirt met de grens tussen traditionele Afrobeats en Deep House.”

Overdekking

“Beenie Man is dan weer een vaste waarde in de Jamaicaanse Dancehalls. Hij had evengoed op de plaats van Sean Paul kunnen staan in de hitlijsten. Zijn muziek evenaart minstens deze van de toch wel bekendere collega en ook zijn shows hoeven er niet voor onder te doen. Bakken energie en onhoudbare dancegrooves staan op het menu!”, aldus de organisator.

Dansen op Afro Beats in Zeebrugge. © Bomboclat

Ondanks het goede weer van de voorbije dagen, nemen de organisatoren, na de vele wolken en regen in juli geen risico’s. Wannes Loosveldt: “We overdekken alle podia en eetgelegenheden, hopelijk zullen die eerder dienen als schaduwplaatsen.”

Info:www.bomboclat.be