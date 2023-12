Afro C Festival keert terug naar Bredene in zomer 2024

In de marge van de voorstelling van het kerstprogramma ‘Bredene Klinkt’ had cultuur- en toerismeschepen Alain Lynneel nog een verrassing in petto. Na een afwezigheid van zes jaar keert het Afro C Festival terug naar Bredene. “Het wordt als vanouds een gratis festival met een brede waaier aan wereldmuziek, een heerlijke wereldkeuken en een ‘tropisch’ sfeertje.”

Ze hadden het schrappen van het Afro C Festival onderschat, bekennen schepen Alain Lynneel en burgemeester Steve Vandenberghe. “Met de beslissing om het ooit populaire festival opnieuw op de zomerkalender te zetten, hebben we geluisterd naar de stem van heel wat Bredenaars en toeristen. Vele inwoners zijn opgegroeid met Afro C, ze zagen het bij uitstek als de zomerse afspraak met vrienden. En neen, dit is geen eenmalige verkiezingsstunt. Afro C is terug om te blijven. Het wordt al zeker geprogrammeerd in 2024, ’25 en ’26”, verzekert Lynneel.

Met de terugkeer van Afro C zet Bredene een vertrouwde topactiviteit op het zomerprogramma. “Ons festival was tot 2018 een vaste waarde binnen de wereldmuziekfestivals. We zijn er destijds mee gestopt omdat we met een nieuw festival voor een breder publiek wilden uitpakken.”

De concurrentie met de Nostalgie Beach Festivals van deze wereld bleek echter lastig. Als kleine gemeente heeft Bredene nu eenmaal niet de budgetten om te concurreren met de grotere badplaatsen en hun festivalaanbod. “Afro C was ook een beetje wat de Paulusfeesten zijn voor Oostende, (multi)cultureel en toeristisch erfgoed”, meent burgemeester Vandenberghe.

Derde weekend van augustus

Afro C ‘24 staat naar aloude traditie tijdens het derde weekend van augustus op het programma. “Het is een populaire datum voor heel wat zomerfestivals, dat beseffen we. Maar dat was vroeger ook al het geval. En toen lokte ons festival telkens heel wat bezoekers”, herinnert Alain Lynneel, die hoopt dat Bredenaars en toeristen massaal de weg naar het festival opnieuw zullen vinden.

Afro C had dan ook een stevige reputatie opgebouwd. “Het was een van de weinige gratis muziekfestivals met telkens toch een indrukwekkende affiche. Op die affiche stonden ooit grote namen als Ky Mani Marley, zoon van de legendarische Bob Marley. Het is die vertrouwde kwaliteit en ambiance, met rond de twee podia straks opnieuw talloze standjes met wereldkeuken, die we willen terugbrengen. En laten groeien, want dit wordt zoals aangegeven geen eenmalige terugkeer.”

Gratis festival

Dat het festival zoals vroeger gratis wordt, heeft volgens Lynneel meerdere redenen. “Laat ons eerlijk zijn, het is een manier om te verzekeren dat er veel publiek op af komt. De tweedaagse betalend maken, zou ook heel wat extra kosten met zich mee gebracht hebben. Denk maar aan de omheining van het volledige terrein, de vele securitymedewerkers,…”

Bredene trekt voor het festival 200.000 euro uit. “Daar staan straks natuurlijk ook inkomsten uit de catering tegenover. De programmatie zal bovendien door de eigen diensten gebeuren. Daar is tot 2018 voldoende expertise opgebouwd om straks tot een mooie affiche voor Afro C ’24 te komen. Door het festival een week voor het Thai Festival te plannen, kunnen we ook kosten qua podiumbouw en materiaal besparen.”