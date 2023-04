Afrika staat centraal op voordrachtavond 11.11.11 in Pittem

Op woensdagavond 26 april organiseert 11.11.11 Pittem-Egem een voordrachtavond rond de inleefreizen die twee Pittemnaren gemaakt hebben. Amber Lowie (23) werkte mee in een ziekenhuis in Ghana en Fedra Deconinck (22) werkte aan een project in scholen in Zuid-Afrika.

“Vanuit 11.11.11 Pittem-Egem hebben we in het verleden al vaak aandacht besteed aan Pittem- of Egemnaren die aan sociale projecten in het buitenland meegewerkt hebben door hen tijdens een voordrachtavond te laten vertellen over hun wedervaren”, vertelt Bart Bonte.

“We hebben ook steeds voorzien in een financieel duwtje in de rug voor de desbetreffende projecten. Via deze weg willen we de mensen informeren over de noden die er nog steeds in de derde wereld heersen. Op woensdagavond 26 april knopen we weer aan met deze traditie door twee jongeren aan het woord te laten over de projecten waar ze aan meegewerkt hebben: Amber Lowie en Fedra Deconinck.”

Amber en Fedra

Amber Lowie (23) studeerde kinesitherapie aan de UGent en is samen met Dore Lepla voor drie weken naar Takoradi in Ghana getrokken. “Via de Engelse organisatie Work The World, die projecten rond gezondheidszorg in vooral Afrika opzet, zijn we in het ziekenhuis in Takoradi terechtgekomen. We hebben er eerst eens gekeken welke mogelijkheden zij hadden op vlak van kiné en ik moet zeggen dat we aangenaam verrast waren. We hebben aansluitend meegedraaid in het ziekenhuis.”

“We moesten wel wat wennen aan hun gezapig werktempo, maar het was zeker een unieke ervaring die ik absoluut nog zou willen herhalen.” Fedra Deconinck (22) studeerde toegepaste psychologie aan Vives Kortrijk en ging in het kader van haar bachelorproef samen met Nele Delie naar Komatipoort in Zuid-Afrika. “De eerste twee maanden hebben we samen met de Christelik-Maatskaplike Raad bekeken wat de noden waren en op basis van onze bevindingen hebben we ons onderwerp van onze bachelorproef bepaald.”

“Kort samengevat zijn we op zoek gegaan naar de redenen voor schoolmoeheid bij de leerlingen uit graad acht en negen van twee lokale scholen. Gedurende de overige twee maanden hebben we geprobeerd maatregelen te nemen om de schoolmoeheid te verbeteren”, besluit Fedra Deconinck.

(JG)