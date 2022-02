Afgeslankt carnavalsweekend met kelnerskoers en masjern in Poperinge

Het Keikoppencarnaval pakt dit jaar uit met alternatief feestweekend. Noteer alvast in de agenda dat het afgeslankte Keikoppencarnavalsweekend op vrijdag 25 maart van start gaat! Haal de verkleedkleren maar van onder het stof want masjern en de kelnerkoers ‘Paaardong Gaaarçong’ staan op het programma.

Het Keikoppencarnaval bestaat dit jaar 55 jaar, maar het jubileumjaar wordt verplaatst naar de effectief 55ste Keikoppencarnavalsstoet in 2023. “Organisatorisch staat er veel op de agenda om een carnavalsweekend te organiseren dus moesten we op voorhand de beslissing nemen om het weekend wel of niet te laten doorgaan. Vanuit het Poperingse stadsbestuur werden wij heel goed bijgestaan en werd er in januari beslist om een afgeslankte versie te organiseren”, zegt Lieven Ryckbosch, voorzitter Keikoppencarnaval.

“Bij het opstarten van de gesprekken was vrij snel duidelijk dat de Kindercarnavalstoet niet mogelijk zou zijn door de strenge coronamaatregelen, maar ook organisatorisch bleek het niet haalbaar. De scholen hebben ook een bepaalde voorbereidingstijd nodig om de kostuums te knutselen met de kindjes.”

Spaarpotje

Ook de Keikoppencarnavalstoet zal dit jaar niet door de Poperingse straten trekken. “Dat is het hoogtepunt voor de nieuwe Stadsprins Carnaval van Poperinge om rondgebracht te worden en de inwoners en bezoekers te groeten en te trakteren met snoep. Jammer genoeg zijn wij als hoofdstad van het goede leven nog niet zo rijk gevuld zoals in andere steden qua carnavalsverenigingen.”

“Daardoor moeten wij veel externe groepen aantrekken om een rijk en mooi gevulde stoet te vormen. Het was al snel duidelijk dat alle steden waar wij al jaren mee samenwerken, ook geen carnavalstoet organiseerden. Dus waren er geen thema’s, kostuums of wagens waar wij op konden rekenen om onze eigen groeperingen bij te staan”, legt Lieven uit.

“Een studie naar externe vaste groepen zoals Gilles De Binche en Fietsende Clowns maakte snel duidelijk dat dit financieel niet haalbaar was. Wij willen als organisatie fier zijn wat wij naar buiten brengen, een halve stoet maakt ons niet fier. Twee belangrijke en leuke pijlers vielen weg in het Keikoppencarnavalsweekend en met de moeilijke periode die alle partners meegemaakt hebben, namen wij de beslissing om ook hen niet te belasten met de vraag naar financiële steun.”

“Mede dankzij de financiële steun van Stad Poperinge en ons eigen spaarpotje kunnen wij toch een alternatief Keikoppencarnavalsweekend aanbieden waar iedereen wel wat mee kan!”

Kelnerkoers

Noteer alvast in de agenda dat het afgeslankte Keikoppencarnavalsweekend op vrijdag 25 maart van start gaat! “Zoals andere jaren gaat de Stadsprins Carnaval van Poperinge Ditn I en Hofmaarschalk Pedro I een bezoek brengen aan de Poperingse scholen op vrijdag 25 maart. Samen met zijn gevolg zal er gedanst en gezongen worden! Het startschot van de kermis wordt gegeven om 18 uur met een ritje op de botsauto’s door stadsprins Ditn I en Hofmaarschalk Pedro I.”

“De kelnerkoers ‘Paaardong Gaaarçong’ gaat van start om 19 uur in Kaffee Vooruit in de Ieperstraat (bij het station) en legt zijn gekende traject af richting de Grote Markt.”

Om aan de kelnerkoers deel te nemen kan je inschrijven via carnaval@poperinge.be of de avond zelf in Kaffee Vooruit. De kostprijs is 3 euro per persoon en er is een maximum van 4 personen per deelnemende groep.

“Op hetzelfde moment komen stadsprins Ditn I en Hofmaarschalk Pedro I met zijn gevolg samen in The Old Fiddler. Onder muzikale begeleiding van ‘de Keibloazers’ trekken ze naar verschillende horecazaken om wat sfeer te maken.”

‘d Askruizen + masjern

Na een goede nachtrust wordt op zaterdag 26 maart om 13 uur gestart met de Kidz Kei-Jump namiddag in JOC De Kouter, in samenwerking met Hopsiepops en Ateljee 5. “Tijdens deze kindernamiddag kunnen alle winnaars van de jaarlijkse tekenwedstrijd hun prijzen komen afhalen en kunnen de ouders een consumptie nuttigen terwijl de kinderen zich uitleven. Ook zal er een Kekgoai corner zijn. Ons jubilieumbier ‘Kekgoai’ is een blond biertje van 5,5 graden gemaakt door brouwerij De Plukker die we speciaal gebrouwen hebben voor de 55ste verjaardag van het Keikoppencarnaval.”

Geen carnavalsweekend zonder ‘d Askruizen! Om 19.30 uur start ‘d Askruizen on Tour in café De Snoek. De bierbroeders zorgen voor de sfeer en ambiance en gaan met stadsprins Ditn I, zijn hofmaarschalk Pedro I en hun gevolg op stap. Ze zorgen voor de muzikale omlijsting op alle plaatsen waar ze komen.

“Uiteraard mag één heel gekende jaarlijkse traditie niet ontbreken tijdens het carnavalsweekend. Heel veel mensen hebben al zo lang moeten wachten om hun (feest)masker te mogen opzetten! Masjern ontbreekt natuurlijk niet op het feestprogramma. Vanaf 19 uur start het masjern. Inschrijven gebeurt weer in de Dienst Toerisme op de Grote Markt, onderaan het stadhuis.”

“Er kan enkel op zaterdag en zondag ingeschreven worden. Masjern kost 3 euro en bij inschrijving krijg je twee consumptiebonnen en een carnavalsbutton cadeau.”

Op zondag is er om 14 uur de prijsuitreiking van de Keikoppencarnavalswandeling en de kelnerkoers Paaardong Gaaarçong op de Pui aan het stadhuis. De prinsenwagen trekt aansluitend, onder leiding van Ut Kaaiendonks Kepelleke ‘d’Askruizen uit Oosterhout door het stadscentrum om stadsprins Ditn I en Hofmaarschalk Pedro I de inwoners te laten groeten en alle aanwezigen te trakteren op lekkere snoep! Vanaf 18 uur kunnen deelnemers masjern tot in de vroege uurtjes.

Covid Safe Ticket

Een geldig Covid Safe Ticket en paspoort moet voorgelegd worden bij inschrijving voor de kelnerkoers en het masjern als er tijdens het Keikoppencarnavalsweekend nog altijd code oranje van kracht is. Wanneer code geel van kracht is enkel een paspoort nodig.

De wedstrijd ‘Sjoonste Toote’ loopt tijdens het carnavalsweekend op Facebook. Foto’s hiervoor worden genomen in café De Snoek op zaterdagavond en in café Britannia op zondagavond. De Keikoppencarnavalswandeling is er ook vanaf 26 februari tot en met 23 maart. De deelnameformulieren kunnen afgehaald worden op de dienst Toerisme.

“Op 2 april zal voor de tweede keer de dialectmis voor alle overleden carnavalisten plaatsvinden in de Onze-Lieve Vrouwekerk in Poperinge om 17 uur. Onder muzikale begeleiding van Pebblehead zal er stilgestaan worden bij alle mensen die gemist worden.”

