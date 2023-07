Afgelopen weekend herleefde Nieuwpoort als een heksenstad uit het begin van de zeventiende eeuw

Vorig weekend werd je in Nieuwpoort teruggeflitst naar het begin van de zeventiende eeuw. Nieuwpoort was voor even terug een echte Heksenstad. Er was een traditionele ambachtenmarkt en op elke hoek vond je een typische kroeg met dranken en hapjes uit die periode. In de beiaardtoren had de beul z’n folterkamer. Rondom de kerk kon je je vergapen aan oude speeltuigen, meedansen op folkloremuziek, een heksenritueel bijwonen of je toekomst laten voorspellen. Bij de Duvetorre was er een lugubere bezweringsplek en Spaanse soldaten zetten her en der hun kampement op. En natuurlijk kon je ook kennismaken met Jeanne Panne zelf. In haar bakkerij werd ze onverwacht opgepakt en in een kooi weggevoerd. Een uitzinnige menigte joelde haar uit.

De bakkerij van Jeanne Panne

In het middelpunt stond Jeanne Panne, de eigenaresse van een bakkerij, die uiteindelijk werd gearresteerd en weggevoerd door soldaten. Het stuk werd opgevoerd met een lokale cast, waaronder Mieke Vannieuwenborgh als boerin. Jan Dedeyester de vader van Jeanne Panne werd gespeeld door Arthur Quagebeur. De rol van Jeanne Panne zelf werd vertolkt door de geweldige Marijke Devooght. Kathleen Bourgeois en Conny D’hoop brachten de klanten van de bakkerij tot leven, terwijl Liese Dalle schitterde als het meisje in het verhaal. Liam Dezuttere nam de rol van bakkersgast Schroo voor zijn rekening. Het publiek werd meegevoerd naar de bakkerij waar je naast brood ook allerlei geneeskrachtige kruidenmiddelen kon kopen. Met deze leuke cast werd het verhaal van Jeanne Panne op onvergetelijke wijze tot leven gebracht in het hart van Nieuwpoort.

Hier wordt ‘mede‘ verkocht

Nicolas Chanteloup, Kristof Denagel, Karien Van Leerberghe en André Hendrickx. © Isabelle Vanhassel

Mede, een middeleeuwse drank die geen bier is maar een fermentatie van water, gist en honing, maakt een opmerkelijke comeback. Het alcoholgehalte varieert afhankelijk van de verhouding water en honing. Nicolas Chanteloup, standhouder gespecialiseerd in mede, legt uit dat deze drank al vóór Christus werd gedronken en erg populair was in de Middeleeuwen. Het was een van de allereerste alcoholische dranken die werden geconsumeerd, voordat bier zijn intrede deed. Chanteloup en zijn team, gevestigd in Oostende en met een leverancier in Oudenburg, hebben een klein collectief gevormd om op evenementen te staan en hun product te presenteren. In België is mede opnieuw in opkomst, na lange tijd in de vergetelheid te zijn geraakt. De verkoopcijfers zijn al verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, wat aangeeft dat de populariteit van mede gestaag toeneemt. Het is een fascinerende herontdekking van een historische drank die zijn weg terugvindt naar de harten en smaakpapillen van de moderne tijd.

Spingroepje De Klosjes uit Leffinge

Isabel Decombel, Suzy Duinslaeger, Mary Vogelaers en Annick Keters. © Isabelle Vanhassel

Annick Keters is bezig met het spinnen van wol. “Ik gebruik een spindelwiel om te spinnen”, legt Annick uit. De anderen gebruiken een spinnenwiel met een klos. De spindel was het eerste spinapparaat dat werd uitgevonden in de late Middeleeuwen. Er bestaat zelfs een tekening van een spindelwiel gemaakt door Leonardo da Vinci. Vroeger werd er gesponnen met een spindel, een stokje met een schijf of steentje eraan, waarop de wol werd gewonden. In de Middeleeuwen werd van wol laken gemaakt en verkocht in de Lakenhalle aan de kooplui. De spingroep genaamd De Klosjes bestaat uit 12 leden en komt maandelijks samen in de Wiek in Leffinge.

Heksenmagie bij de Duvetorre

De artiestenwedstrijd Jeanne Panne verbeeldt vond plaats in de Duvetorre. © Isabelle Vanhassel

Bij de Duvetorre bevond zich ooit een lugubere bezweringsplek waar heksen hun duistere praktijken zouden hebben uitgevoerd. De torenruïne is een overblijfsel van de middeleeuwse Sint-Laurentiuskerk.In de volksmond wordt de toren ‘Duvetorre’ genoemd. Dit verwijst naar Jeanne Panne die er afspraakjes met de duivel zou hebben gehad. Deze mysterieuze locatie wekt de verbeelding tot leven, met zijn aura van magie en geheimzinnigheid. Terwijl het moderne Nieuwpoort nu een bruisende badplaats is, herinnert de Duvetorre ons aan een tijd waarin hekserij en bovennatuurlijke wezens de verbeelding van mensen beheersten. Deze betoverende plek vormt een fascinerend stukje geschiedenis dat bezoekers uitnodigt om zich onder te dompelen in de sfeer van de duistere magie die ooit in deze heksenstad heerste.