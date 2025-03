Affiche van Grensrock in Menen compleet: “Alle bands hebben West-Vlaamse link en daar zijn we trots op”

Met de eerste zonnestralen die verschijnen, beginnen de eerste mensen al vooruit te denken aan het festivalseizoen. In Menen staat dat gelijk aan Grensrock, dat dit jaar op 27 en 28 juni de zomer aftrapt. De organisatie pakte vandaag uit met de complete line-up en die doet alvast wegdromen. “Zowat alle bands hebben een West-Vlaamse link en daar zijn we trots op.”

Weinig Menenaars die nog nooit voet aan grond hebben gezet op de festivalweide van Grensrock. In een wereld waar alles alsmaar duurder wordt, blijft het oertraditionele festival trouw aan de funderingen waarop het gebouwd werd. Gratis toegang voor beide dagen en een affiche waar de grotere broertjes jaloers op kunnen zijn.

Zesde Metaal

“En ik denk dat we dit jaar stevig al stevig werk hebben geleverd!” Tim Lefever, die bij de organisatie mee aan de kar helpt trekken, mag terecht trots zijn op de affiche die ze hebben samengesteld. “Het zijn stuk voor stuk toppers die op het podium zullen verschijnen. Denk dan bijvoorbeeld aan Crash Test Dummies of zelfs Het Zesde Metaal. Je hoort soms zeggen dat de groep rond Wannes Cappelle het allemaal erg rustig brengt. Maar ik heb ze aan het werk gezien op Dranouter en die straalden toch een flink pak energie uit. We zijn blij dat we ze ook in Menen op het podium zullen mogen verwelkomen.”

Veel talent

Maar Grensrock zou Grensrock niet zijn, mocht ook het hardere werk niet aan bod komen. “Er is Psychonaut die op de stage zal komen brullen, maar ook Dyscordia maakt z’n opwachting. Ze vieren dit jaar hun 15de verjaardag en aarzelden geen moment om ook Menen op hun verjaardagstour te plaatsen. Als je alle groepen overloopt, dan zul je zien dat er altijd wel ergens een West-Vlaamse link is en daar zijn we echt wel blij mee. Er is hier zoveel talent en met Grensrock bieden we ze een podium.”

8.000 bezoekers

Volgens Tim wordt er in 2025 nog meer ingezet op het aangename karakter van het festival. “Vorig jaar hadden we al een extra biertent voorzien, dat gaan we nog verder uitbreiden. Het comfortabele gevoel van de bezoekers is en blijft de inzet van de volledige organisatie. Vorig jaar hebben we ongeveer 8.000 bezoekers mogen ontvangen. Het is een ‘ongeveer’ cijfer, want het is gratis dus we kunnen ook moeilijk tickets gaan tellen. We hopen dat we het dit jaar minstens even goed kunnen doen. Als de weergoden ons dit jaar gunstig gezind zijn, zal het ongetwijfeld ook lukken.”