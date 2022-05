Affiche Cactusfestival is compleet: ook White Lies en dochter van Zap Mama komen naar Brugge

De Britse indierockers van White Lies komen deze zomer het Brugse Minnewaterpark in vuur en vlam zetten. Ook K.ZIA, de dochter van Zap Mama, komt naar het Cactusfestival. Daarmee is de affiche compleet. Het festival vindt plaats op 8, 9 en 10 juli.

De affiche van Cactusfestival is compleet. Met White Lies en K.ZIA heeft de organisatie de laatste twee namen gelost. White Lies is een Britse indierockband, bekend van wereldhits als ‘To Lose My Life’ en ‘Farewell To The Fairground’. Zij spelen op zaterdag 9 juli in Brugge, net als K.ZIA.

Ook K.ZIA speelt op zaterdag. © Tatsiana Tribunalova

Deze Belgische artieste met Congolese en Martinikaanse roots heeft duidelijk de creatieve genen van haar ouders geërfd. Vader Bernard Quental is acrobaat bij Cirque du Soleil, moeder Marie Daulne maakte furore als Zap Mama.

De 39ste editie van het Cactusfestival vindt – na twee jaar onderbreking – op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 juli plaats in het Minnewaterpark in Brugge. Ook onder meer Robert Plant van Led Zeppelin, Balthazar en Franz Ferdinand komen naar het festival.

Tickets zijn beschikbaar viawww.cactusfestival.be.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.