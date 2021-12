Adopteer eens een weesgedicht: “Help Oostende, Kortrijk en Brugge overstromen met een zee aan gedichten”

Vanaf 20 december kunnen poëzieliefhebbers een gedicht adopteren dat terug te vinden is op de site weesgedichten.be. De bibliotheek van Oostende maakte voor jou een selectie uit de vele poëziebundels die hun collectie rijk is. Deelnemen aan de actie kost je geen cent maar draagt wel bij tot de ziel van de poëzieweek.

Vorig jaar lanceerde Utopia – de bib van Aalst – een eerste editie van het project ‘Weesgedichten’. Dit werd een groot succes: binnen de zes uur waren alle honderd gedichten geadopteerd door scholen, verenigingen en buurtbewoners. “Weesgedichten 2.0 krijgt dit jaar bijval van diverse andere bibliotheken waaronder die van Oostende en wij hopen dat deze versie even succesvol zal zijn”, klinkt het op het stadhuis.

“In aanloop naar de Poëzieweek die plaatsvindt van 27 januari tot 02 februari 2022 willen we de stad overspoelen met (wees)gedichten. Op die manier wordt een groot deel van Vlaanderen als het ware een bewandelbare poëziebundel. We geven nog mee dat Stijn De Paepe – o.m. de huisdichter van de krant De Morgen – peter is van #weesgedichten.”

Het initiatief zal ook te zien zijn in het straatbeeld van Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Mechelen, Turnhout en de Wase bibliotheken (Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht).

(CWO)