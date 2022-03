Acid valt in de prijzen op De Jamies in Grote Post van Oostende

Onder meer Average Rob, Supercontent en Acid zijn woensdagavond in de prijzen gevallen, bij de tweede uitreiking van de Vlaamse online video awards, De Jamies. Dat gebeurde tijdens een awardshow in de Grote Post van Oostende, in het kader van Filmfestival Oostende. De uitreiking was ook live online te volgen.

‘De Jamies’ is een initiatief van filmfestival Oostende in samenwerking met creatief agency Hurae. Tijdens een geanimeerde awardshow, gepresenteerd door MNM-dj’s Laura Govaerts en Kawtar Ehlalouch, zijn dertien winnaars bekendgemaakt.

Kedist Deltour reikte de Jamie voor beste vlog uit aan Just Jade. With Kids on the Road ging naar huis met de lifestyle award. De Jamie voor beste comedy ging dan weer naar het YouTube duo Supercontent. TikTokker Elias Verwilt kwam de award voor beste explainer uitreiken. Die ging naar wetenschap- en weerexpert Martijn Peters. TikTokster Lilqra kreeg een Jamie voor beste TikTok en beste TikTok Business ging naar radiozender MNM. Beste dans en muziek ging dan weer naar danseres Sarah Bossuwé. Youtuber Average Rob kreeg een award voor beste Youtubevideo.

De Kastiop award voor gamestreaming, genoemd naar de twee jaar geleden overleden streamer Kastiop, ging naar Nessiruu. De beste videograaf was Milan Cools. De online reeks Wtfock kreeg een Jamie voor beste fictie. Junior Vertongen kreeg de award voor opkomend talent. Juryvoorzitter Hannes Coudenys reikte de publieksprijs uit voor de beste content creator van het jaar. Die prijs ging naar de Blankenbergse YouTuber Acid. Hij kon er vanwege een coronabesmetting niet bijzijn, maar ging in beschermkledij buiten aan De Grote Post live om iedereen te bedanken.