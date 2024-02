Achtste verlichte Hoevewandeltocht van Ferm en Landelijke Gilde in Schuiferskapelle

Wandelen tussen de velden terwijl je pad verlicht wordt door meer dan duizend kaarslichtjes? Het kan opnieuw op zaterdag 2 maart in de omgeving van Schuiferskapelle, waar de Landelijke Gilde en Ferm opnieuw de handen in elkaar slaan voor een verlichte hoevewandeltocht.

De tweejaarlijkse hoevewandeltocht, die straks aan de achtste editie toe is, kan traditioneel rekenen op ruim vijfhonderd deelnemers. Het volledige parcours van zes kilometer wordt verlicht met theelichtjes.

“Het gaat over ongeveer 1.200 stuks”, zegt Catharina Christiaens van de organiserende werkgroep. “Sinds de vorige editie zijn het overigens elektrische theelichtjes, want klassieke theelichtjes durven al eens uitgaan door de wind. En net als bij de vorige editie vragen we de mensen die langs het parcours wonen om nog wat extra lichtjes te voorzien. Helemaal nieuw is dat we dit jaar zelfs een verkiezing houden van de mooist versierde of verlichte gevel of voortuin. Hoe creatiever, hoe liever.”

Start en einde bij Club 77

Onderweg zijn er drie stopplaatsen voorzien waar de wandelaars even kunnen uitblazen en genieten van een hapje of drankje. Starten kan vana 19 uur aan Club 77 in de Henri D’Hontstraat 42 in Schuiferskapelle. Na de wandeling kunnen deelnemers in Club 77 nagenieten van snacks en frietjes. Deelnemen kost dankzij enkele gulle sponsors slechts 20 euro (volwassenen) of 12 euro (kinderen tot 12 jaar). (SVA)

Inschrijven kan tot en met zondag 25 februari door te mailen naarboone-christiaens@hotmail.com of info@vdp-construct.be. Telefonisch reserveren kan via 0474 32 24 91 (Catharina, na 19 uur) of 0478 38 46 94 (Kurt). De route is rolstoel- en buggyvriendelijk.