Achtste Medusa Outdoor Muziekfestival in Outrijve komt eraan: “In Mexicaanse sferen”

Op vrijdag 21 juli heeft traditioneel het Medusa Outdoor Muziekfestival plaats in De Kasteelhoeve in Outrijve. Het thema dit jaar is Mexico.

Medusa Outdoor is een elektronisch muziekfestival dat jaarlijks op de Nationale Feestdag plaatsvindt in het adembenemende decor van domein De Kasteelhoeve in Outrijve. Medusa is het enige festival dat op deze locatie gehouden wordt.

“Het is ondertussen al de achtste editie”, vertelt Christophe Cooreman, manager van Medusa Outdoor. “Een jaarlijks wisselend zomers en wel uitgekiend thema vormt de rode draad doorheen het evenement. Het thema accentueren we met een mooi gedecoreerde setting, opgeklede bezoekers, live-entertainment en food. Mexico is het fantastische thema dat we dit jaar belichten. Hopelijk zijn de weergoden ons weer gunstig gezind.”

Opkomend talent

“Het evenement heeft ondertussen een internationale uitstraling. Zo komt er met Wehbba dit jaar een Braziliaanse topproducer van het vermaarde Zweedse platenlabel Drumcode langs. In 2021 was Medusa Outdoor trouwens het eerste Belgische festival dat de ondertussen wereldbekende Italiaanse Anfisa Letyago mocht verwelkomen. In onze selectie hebben we ook oog voor opkomend nationaal en internationaal talent aangezien grote gevestigde namen voor ons kleinschalige project niet haalbaar zijn. De meeste van onze bezoekers houden evenwel van de kleinschaligheid van het evenement omdat het een ervaring biedt die heel sfeervol, intens en dicht bij de artiesten is. Tot nu toe slagen we erin om het evenement nog altijd aan te bieden voor prijzen onder de 30 euro, wat voor dit programma zeker geen eenvoudige zaak is. De steun van onze sponsors is dan ook zeer geapprecieerd.”

Tweede tuinstage

“Dit jaar breiden we ook uit met een vernieuwde tweede tuinstage waarvoor een samenwerking met het lokale Jungle Concept van de jonge Lander Declercq (24) werd opgestart. Lander heeft ondanks zijn jonge leeftijd door zijn engagementen in het jeugdhuis Krak al heel wat ervaring opgebouwd met het organiseren van events. Medusa Outdoor is dan ook heel blij dat Lander dit jaar ons team zal versterken en zijn nieuwe concept zal lanceren op ons festival.”

“We hebben met het evenement een internationale uitstraling” – manager Christophe Cooreman

Uitbater en eigenaar Luc Moerman van De Kasteelhoeve is ondertussen 77 jaar, maar speelt nog altijd een zeer cruciale rol. Ten eerste uiteraard door de jarenlange terbeschikkingstelling van zijn historische domein op 21 juli, maar ook door zijn loyaliteit en hart voor het Medusa Outdoor-concept. “Ik ben elk jaar weer heel trots en blij als De Kasteelhoeve weer volloopt met jonge kleurrijke festivalgangers en artiesten voor het openluchtdansevent. Ondertussen kan ik meegenieten van de mooie muziek. (lacht) Ik ben ook altijd een helpende hand waar nodig. De Kasteelhoeve wordt vooral gebruikt voor trouw- en bedrijfsfeesten.”

“Ik wens ten slotte ook nog de goede relaties doorheen de voorbije acht jaar met het gemeentebestuur en de gemeentediensten te benadrukken. We zijn hen daar erg dankbaar voor”, besluit Christophe. (Eddy Lippens)