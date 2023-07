Achtste Medusa Outdoor Muziekfestival in Outrijve groot succes

De terreinen van de Kasteelhoeve in Outrijve, bij Avelgem, waren vrijdag het decor van de achtste editie van het Medusa Outdoor Muziekfestival door. Het thema Mexico was een schot in de roos.

Op de nationale feestdag vindt traditioneel het Medusa Outdoor Muziekfestival plaats in de adembenemende site van De Kasteelhoeve in Outrijve. Het thema dit jaar was Mexico, en dat viel duidelijk in de smaak bij de ruim 800 festivalgangers.

Internationale uitstraling

Het evenement heeft ondertussen een internationale uitstraling. Zo was er met Wehbba dit jaar een Braziliaanse topproducer van het vermaarde Zweedse platenlabel Drumcode langs. In 2021 was Medusa Outdoor trouwens het eerste Belgische festival dat de ondertussen wereldbekende Italiaanse Anfisa Letyago mocht verwelkomen.

Het festival heeft ook oog voor opkomend nationaal en internationaal talent aangezien grote gevestigde namen voor dit kleinschalige project niet haalbaar zijn.

Vernieuwde tweede tuinstage

Dit jaar breiden de organisatoren ook een vernieuwde tweede tuinstage waarvoor een samenwerking met het lokale Jungle Concept van Lander Declercq werd opgestart. De elektronische beats weerklonken door de boxen, de dansmoves bleven niet uit.

De festivalgangers konden hun honger stillen aan de Mexican foodtrucks waar ze konden genieten van Mexican burgers, taco’s, burrito’s…

Tevreden organisatie

Een meer dan geslaagde editie waar de organisatoren meer dan tevreden over kunnen zijn. “Dit is een uniek festival”, zegt David, een vaste bezoeker van dit muziekevenement. “Iedere keer weer krijgen de organisatoren het voor elkaar om aanstormend talent naar hier te halen. Ook nu weer is dit een topeditie. De afwezigen hebben alvast ongelijk. De sfeer is hier telkens top. In combinatie met prachtige beats is dit dé topper in zijn soort. Deze locatie maakt het plaatje echt af.”