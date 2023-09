Achtste Guidon Titan krijgt voor het eerst apart caféklassement: “Cafés kunnen voortaan een eigen renner afvaardigen”

Zondag 8 oktober wordt terug een wielerhoogdag in Tielt, met de achtste editie van retrokoers Guidon Titan. Het klassieke concept – ongeschoren benen, vitessen aan de buis en geen klikpedalen – blijft ongewijzigd, al zijn er wel enkele nieuwigheden. Zo kunnen cafés nu ook een eigen renner afvaardigen, terwijl de route door het mobiliteitsplan licht aangepast werd.

De Guidon Titan passeert al langer aan de deuren van een tiental Tieltse cafés en dankzij het mobiliteitsplan is daar nu zelfs eentje bijgekomen. “Doordat de Stedemolenstraat afgesloten is rijden we nu via een stukje van de Deken Darraslaan naar de Ieperstraat”, zegt Lode Bogaert van wielerkroeg Carlito, dat zoals steeds het kloppend hart van de koers vormt. “Al bekijken we dat eigenlijk positief, want zo passeren we ook aan café Millennium. Voor de rest wijzigt er eigenlijk niks aan het parcours. Omdat de koers ook wel leeft in de cafés, kunnen alle Tieltse cafés nu trouwens ook een eigen renner afvaardigen, die dan in naam van het café rijdt. Nu hebben we al vier deelnemers, al kunnen cafés zeker nog steeds inschrijven. Sowieso maken we een apart caféklassement.”

Lampaert en Declercq

Special guest van dienst wordt Stijn Devolder, terwijl ook Nico Mattan van de partij zal zijn. En ook Yves Lampaert en Tim Declercq, allebei kind aan huis bij de Carlito, zullen aanwezig zijn. “Vorig jaar was er aan het Hulstplein een fantastisch gelegenheidscafeetje waar de mannen van Radio Figaro plaatjes draaiden”, gaat Lode verder. “Dat zal ook dit jaar zo zijn, maar na de koers komt Radio Figaro naar de Carlito voor de afterparty. En daarbij zullen Yves Lampaert en Tim Declercq ook eventjes zelf achter de draaitafel gaan staan.”

Er zullen 14 ronden van 3,2 kilometer afgewerkt worden door de renners. Al is de koers alweer volledig volzet met ongeveer 125 deelnemers. Er wordt sinds vorige vrijdag met een wachtlijst gewerkt. Het startschot van het wielerfeest wordt om 14.30 uur terug gegeven met kinderkoers ‘Le Petit Titan’, waar nu 45 kinderen voor ingeschreven zijn. Elk deelnemertje krijgt een medaille. (SV)