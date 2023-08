Achtste editie van metalfest ‘Devils Rock for an Angel’ in OC In ’t Riet in Zillebeke

Op zaterdag 23 september davert OC In ‘t Riet op zijn grondvesten. Vanaf 12.15 uur zijn de deuren open om aan te schuiven voor het 8ste metalfest ‘Devils Rock for an Angel’. “Wij zijn een benefietfestival waar alle opbrengst naar drie goede doelen gaat”, vertelt organisator Didier Declercq.

“Een van de jaarlijks terugkerende goede doelen is Villa Rozerood, een zorghotel in De Panne voor kinderen met een levensbedreigende ziekte. Daarnaast wordt ook een deel geschonken aan het G-Team Recreas KOG Stasegem. Dit is een voetbalploeg voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking. Elke week kunnen een 65-tal jongeren in een ongedwongen sfeer en naar ieders mogelijkheden hun favoriete sport beoefenen. Doel drie is vzw Matthijs Ieper. In deze kinderopvang kun je terecht met kinderen die hulpbehoevend zijn. Deze laatste zit onder de koepel van De Lovie”, aldus Didier Declercq.

“Belangeloos? Bij ons bestaat het! Al krijgen we geen steun van de stad Ieper, we kunnen wel rekenen op de medewerking van meer dan 50 vrijwilligers en 10 bands die er die dag wel iets voor over hebben. Sommigen komen uit Normandië, anderen uit Hamburg en uiteraard ook uit Vlaanderen en Wallonië. Devils Rock herhaalt jaarlijks zijn sponsortoer en bedankt iedereen naar eigen vermogen om dit elk jaar te willen doen. We respecteren dit enorm.”

Stevig feestje

“We hebben interne bewaking, maar dat is louter praktisch”, verduidelijkt Djeetn. “Bij ons is nog nooit gevochten, een misvatting die mensen soms hebben over metalheads. Het mag wel een stevig feestje worden. Maar onder die riemen, tattoos en kettingen zitten de liefste personages. Met onder meer Tyrant King, the extremists (Joe Satriani-tribute), Promise down, Columbarium, Inhuman, Divine Zero, Behind Bars, Primal Age en Godslave als headliner en vervolgens sluit de Tribute-band Volbiet af en kan dit feestje niet mislukken. De nieuwsgierigen en sympathisanten mogen zich vrij voelen een frietje te komen stekken, een pintje drinken of een braadworstje te verorberen. Daar moet je geen toegangsgeld voor betalen. Wij zijn één team, gedreven door gemotiveerde mensen met het hart op de juiste plaats. Als we de opbrengst van de zeven vorige edities optellen, zitten we aan een bedrag van 57.666 euro en daar zijn we best trots op”, besluit Didier Declercq. (EG)

‘Devils Rock’ vindt plaats op 23 september in oc In ‘t Riet, Seelbachdreef 4 in Zillebeke. De deuren openen om 12.15 uur, de eerste band treedt op om 13.30 uur. Tickets in voorverkoop kosten 22 euro, add betaal je 26 euro. Meer info op www.devilsrockforanangel.be.