Achtjarige Knokse jongen schonk al voor de zesde keer zijn verjaardagsgeld aan De Warmste Week

De achtjarige Jef uit Knokke-Heist schonk zaterdagochtend voor de zesde opeenvolgende keer zijn verjaardagsgeld aan De Warmste Week. Zaterdagavond is het vooral uitkijken naar het concert van de Schotse band Franz Ferdinand.

Jef uit Knokke ontmoette Maureen Vanherberghen vorig jaar in het actiedorp, en hij stal meteen haar hart. Jef is acht jaar oud, maar nu al een doorgewinterde actievoerder. Op elke verjaardag nodigt hij mensen uit en bakt hij pannenkoeken voor hen.

300 pannenkoeken

Hij vraagt geen cadeautjes, maar een centje dat rechtstreeks wordt gestort naar De Warmste Week. Dat doet hij nu al voor de zesde keer. Op zijn verjaardag 14 december kwamen er in De Boeie in Knokke-Heist veel familieleden en vrienden langs voor deze warme pannenkoekenbak. Het werd zaterdagochtend een warme hereniging tussen Jef en Maureen.

“Het was een leuk feest, ik heb met mijn vrienden gespeeld, terwijl vooral mama pannenkoeken gebakt heeft”, zei Jef. Zijn moeder vulde aan: “300 pannenkoeken, we mochten voor het goede doel een feestzaal gratis gebruiken.”

Jef had de opbrengst mee van de pannenkoekenbak: 1835 euro. Hij vroeg het volgende plaatje aan: The story of my life van One Direction.

Daarna bezetten honderd hondjes ‘t Zand. Nicolas Compernolle uit Sijsele organiseerde een hondenwandeling en een gezellige hondenkerstmarkt. Daarover kwam hij met veel plezier vertellen aan de microfoon van vrt.

Franz Ferdinand

Vrijdagavond vlamden vooral de dj’s Used en Omdat het Kan met Average Rob op ‘t Zand. Vanavand vanaf 19 uur concerteren achtereenvolgens Kids With Buns, Glintsal en Franz Ferdinand, die vorig jaar al op het Cactusfestival te gast waren en het Minnewaterpark deden daveren. Deejay Sam De Bruyn luidt de avond op het dak van het Warmste Huis uit met een ‘de jaren nul party’.

Info: www.dewarmsteweek.be