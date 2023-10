Acht knaloranje Aston Martins van één eigenaar gaan zondag onder de hamer in Knokke-Heist

De Zoute Grand Prix strijkt deze week opnieuw neer in Knokke-Heist. Hét hoogtepunt is misschien wel de Zoute Sale by Bonhams, waar zondag tal van exclusieve wagens onder de hamer gaan. Eén van de opvallendste blikvangers: acht oranje Aston Martins. Allemaal van dezelfde eigenaar.

De Zoute Sale by Bonhams leverde vorig jaar 25 miljoen euro op en dit jaar hopen ze dat recordbedrag nog te verbeteren. Daarvoor zijn er heel wat bijzondere wagens die onder de hamer gaan, waaronder een Ferrari die in 1960 meereed in de Tour de France. Geschatte verkoopprijs? Tot 7 miljoen euro. Een andere topper? Een Bentley S1 Continental uit 1956 (schatting: 1.000.000 – 1.500.000 euro), die nog eigendom is geweest van de invloedrijke modefotograaf Helmut Newton.

Maar misschien wel de meest opvallende blikvangers? Dat zijn acht oranje Aston Martins. Allemaal van dezelfde verzamelaar. De eigenaar kocht ze ooit allemaal op hetzelfde moment, maar reed er nooit één kilometer mee. En nu doet hij ze dus van de hand en daarvoor koos hij de Zoute Sale by Bonhams in Knokke-Heist uit.

“Het zijn acht verschillende modellen die in 2011 van de band rolden. Maar het ene model is al wat meer gegeerd dan het andere. De prijszetting is dus voor elke wagen anders”, zegt veilingmeester Gregory Tuytens. “Alles samen worden er zondag 147 loten geveild, waaronder zo’n 100 wagens. De verwachting is dat de veiling tussen de 25 en 30 miljoen euro zal opleveren, al is het op voorhand steeds moeilijk om daar uitspraken over te doen.” (MM)