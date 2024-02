Academie Kortrijk pakt uit met Magic Art House

Academie Kortrijk vierde zaterdag de Dag van de Academies met een Magic Art House op de Grote Markt. Wie wilde kon zijn artistieke toekomst laten voorspellen door middel van tarotkaarten, die de leerlingen zelf ontworpen hadden. Er was ook een Rariteitenkabinet te bewonderen en er kon tekenles gevolgd worden.

Op deze jaarlijkse feestdag zetten de DKO-scholen hun werking op een originele manier in de kijker. Academie Kortrijk richtte voor de gelegenheid een Magic Art House in op de Grote Markt. Iedereen vond het spelletje met de tarotkaarten leuk. “Daarbij is de ene interpretatie al wat ruimer dan de andere”, zegt leerlinge Fien Claerhout.

“Mijn toekomst interesseert me wel, maar ik heb er geen behoefte aan om de details te weten. Het is voldoende als ik hoor dat alles oké zal blijven en ik goed zal presteren later (lacht). Het ziet er dus goed uit”, vertelt Elise. “De kinderen tekenen net als ik graag. Het is een plezier om hen bezig te zien en ze leerden een beetje techniek bij”, zegt mama Elena.

Rariteitenkabinet

Daarnaast kon je er ook snuisteren in het rariteitenkabinet bestaande uit originele werken van de studenten. “Alle leerlingen werkten mee aan dit project, van de eerste tot de vierde graad. Het geheel toont de verscheidenheid aan opleidingen en studenten die onze Academie Kortrijk in huis heeft”, aldus directeur Petra Flamand. “Als Academie vinden we het belangrijk om dicht bij het publiek te staan. Op de dag van de Academies vond je ons dan ook in het hart van de stad. Mensen ontmoeten en hen verwonderen met hun mooie kunstwerken maakte de dag goed.”