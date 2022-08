Aarseelse dorpsfeesten met bar, spelen en muziek

Het dorpsplein van Aarsele wordt op zaterdagavond 27 en zondag 28 augustus the place to be. Ondernemend Aarsele zorgt samen met de verenigingen tijdens de dorpsfeesten voor heel wat lekkers en plezier.

“We organiseren met Ondernemend Aarsele de dorpsfeesten al voor de zevende of achtste keer”, vertelt Rik Flamand, zaakvoerder van dagbladhandel Libretto. “Het ene jaar staat de kerstmarkt op het programma, het andere jaar de dorpsfeesten. Bij die laatste staan de verenigingen centraal.”

De dorpsfeesten zijn doorheen de jaren gegroeid. “We zitten zelfs nog middenin een try-out”, merkt Rik op. “In 2018 organiseerden we voor het eerst op zaterdagavond een zomerbar. Twee jaar geleden kon die niet doorgaan, maar nu doen we dat opnieuw. De opbrengst van de zomerbar gaat naar onze KSA. Zaterdag is iedereen welkom van 19 uur tot middernacht, een vriend en ikzelf zullen plaatjes draaien op de achtergrond.”

Het grootste deel van de festiviteiten vindt plaats op zondag 28 augustus. “Die dag proberen we zoveel mogelijk lokale verenigingen samen te brengen om hun kas te spijzen. Zo staat Okra in voor een initiatie petanque, is er een levensgroot tafelvoetbal van KFC Aarsele en de KSA zorgt voor een kinderdorp. De Landelijke Gilde, Ferm, LG en de KLJ zorgen voor een ontbijt met streekproducten, met Ondernemend Aarsele staan er cocktails en pasta’s klaar, het Davidsfonds en Markant houden een champagnebar en de fietsers van de Landelijke Gilde zorgen voor frietjes.

Homo universalis

De KWB organiseert het beachvolleybaltornooi niet zoals aangekondigd, maar er is wel de Aarseelse variant van de Homo Universalis. Aarselenaren die willen deelnemen, kunnen ‘s morgens inschrijven, in de namiddag wordt het spel gespeeld. Daarnaast kan je terecht op de tentoonstelling Aarsele Feest en de hele dag is er ook Aarsele Praat, met lekkere suikerspinnen en ijsjes”, legt Rik uit.

“Daarnaast is er ook muziek. De Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia Aarsele speelt een aperitiefconcert en voor het eerst pakken we ook uit met een slotconcert. Om 19.30 uur komen Bram & Lennert langs, bekend als het voorprogramma van Niels Destadsbader.” Alles vindt plaats op het dorpsplein van Aarsele. De toegang is gratis. (LDW)