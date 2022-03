Aanschuiven voor eerste tickets Moen Feest

Dat de affiche van Moen Feest aanslaat, werd zaterdag duidelijk bij de voorverkoop waar het even aanschuiven was.

Vorige week werd de affiche van Moen Feest bekend gemaakt. Met namen als wereldster James Blunt, Bazaar, Regi, Noordkaap en voor de kinderen Like Me en Kaatje, maken de organisatoren van Moen Feest een vierdaags evenement waarop veel festivals jaloers op zijn.

Ook het publiek weet de line-up duidelijk te smaken. Dit werd duidelijk op de voorverkoop die zaterdag georganiseerd werd.

“Zowel in ons voorverkooppunt bij garage Vandeputte in Moen als in K in Kortrijk, is het aanschuiven geblazen. Hier in Moen hadden we twee loketten waar de mensen terecht kunnen, en hebben we daar nog inderhaast een derde bijgedaan. Zo kunnen we de wachttijd toch aanvaardbaar houden.”, zei ons woordvoerder Nico Vanderschelden.

De mensen maakten zich niet druk om dat beetje wachten. “Ik kom voor een combiticket voor drie dagen. Knaldrang, weet je wel”, zei ons Bart Dekoker uit Heestert. “Het is een mooie affiche waarvan Zornik mij vooral aanspreekt. Dat dit kan in het kleine Moen, daar mogen we toch trots op zijn.”

Wie nog een ticket wil aan voordeeltarief kan nog terecht op beide adressen tot 18 uur. Daarna opent de eigenlijke verkoop via het internet, maar dan aan de normale prijs.

(GV)