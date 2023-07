Aangekondigd hitteplan van gemeente Kuurne op festival p’Latse Doen toch niet nodig

Het hitteplan dat de gemeente Kuurne zaterdagmorgen had aangekondigd voor het festival p’Latse Doen op de Vlaskouter, was uiteindelijk toch niet nodig. De brandweer kwam evenwel ter plaatse om hun slangen preventief uit te rollen, maar toeschouwers natspuiten als verkoeling was niet nodig.

De kinderen konden wel even genieten van enkele waterstraaltjes toen de uitgerolde slangen werden uitgetest.

Op het hoofdpodium stonden onder meer Raaf Dewitte met frontzanger Michael Dewitte die oud-Kuurnenaar is, Pingpongclub, Ila, coverband Bulls On Parade die nummers bracht van Rage Against The Machine, Absynthe Minded, de band rond oud-Vichtenaar Bert Ostyn en Moedertaal.

Water aan halve prijs

Naast het hoofdpodium was er ook ook een tweede podium, Club 900, in een tent. Door het warme weer besloot de organisatie wel om de prijs van water aan de bar te halveren. Er werd ook zonnecrème ter beschikking gesteld aan de medewerkersstand van het festival. (BRU)