9de editie Stoan Platse gooit het over andere boeg: “Nu een tombolakoers”

De organisatoren van Stoan Platse, een wielerwedstrijd waaraan Groot-Stadenaars en vroegere inwoners van Groot-Staden kunnen deelnemen, kiest voor een nieuw concept. Er wordt meer aandacht besteed aan het ludieke aspect van de wedstrijd, maar het competitieve wordt evenwel niet verwaarloosd. Er werd omwille van wegenwerken ook voor een ander parcours gekozen.

Stoan Platse wordt georganiseerd door Jan Prinzie, Luc Grimmonprez en Geert Wallays. “Vroeger was er ter gelegenheid van de kermis al een ludieke wielerwedstrijd”, weet Luc. “De renners reden toen zelfs door een stukje van het ondertussen verdwenen rusthuis Home Sint-Jan. Toen die wedstrijd stopte, pikte Jan de draad weer op. Ik vervoegde hem in de organisatie. Geert kwam er als laatste bij.”

Terug naar roots

“We keren voor de negende editie terug naar de roots van onze wedstrijd”, pikt Geert in. “Start en aankomst bevinden zich immers ter hoogte van de vroegere Gemeenteschool in de Ieperstraat, waar zich destijds ook het rusthuis bevond. Er werd toen in de onmiddellijke nabijheid gekoerst. We moesten nu voor een ander parcours opteren omdat de Bruggestraat omwille van wegenwerken afgesloten is. De omloop gaat via de Ieperstraat naar de Hospitaalstraat, de Kapelleriestraat, de Statiestraat en een stukje Marktplaats terug richting Ieperstraat.”

Niet alleen het parcours, maar ook het concept van de wedstrijd werd veranderd. “Vorig jaar waren we niet zo tevreden, omdat er te weinig deelnemers aan de startlijn opdaagden”, legt Jan uit. “Na overleg met de wielertoeristenclubs uit Groot-Staden bleek dat die wel willen deelnemen aan Stoan Platse, maar dat een behoorlijk deel ook afgeschrikt wordt door het competitieve aspect van de wedstrijd. Het ludieke aspect van onze wedstrijd vormde vroeger ook al een belangrijk deel van Stoan Platse. Daar gaan we nu iets meer op inzetten.”

Tombolakoers

“Stoan Platse vervelt tot een tombolakoers”, vertelt Luc. “Iedere ronde zullen deelnemers uitgeloot worden en in de prijzen vallen. Ook na de wedstrijd zijn er flink wat waardebonnen van 10 tot 25 euro te winnen voor wie zijn rugnummer weer inlevert. De winnaars worden voor de podiumceremonie uitgeloot, terwijl er voor de wedstrijd net als bij grote koersen een officiële voorstelling van de diverse Stadense wielertoeristenclubs gepland staat. Ook op de best verklede deelnemer ligt een prijs te wachten. Dat alles betekent evenwel niet dat er niet meer gekoerst kan worden. Wie dat wenst, kan volop meestrijden voor de overwinning in de verschillende categorieën. Voor kinderen van 5 tot 12 jaar zijn er dan weer stepraces waarbij tickets voor de diverse kermisattracties te winnen zijn.”

“Voor de tombolaprijzen konden we beroep doen op een flink pak handelaars uit Groot-Staden”, aldus Geert. “We zijn hen heel dankbaar, want financieel is het niet altijd makkelijk. De organisatiekosten lopen vlug op. Zo moet er een ziekenwagen zijn tijdens de wedstrijd, evenals seingevers, een organisatievergunning en een geluidsinstallatie, terwijl ook Sabam betaald moet worden. We krijgen ons budget rond dankzij de kerstmarkt, onze jaarlijkse kaarting en sponsoring.” (CB)

Stoan Platse vindt op zondag 3 september vanaf 14 uur plaats. Deelnemers dienen vooraf in te schrijven via info@bierhandelprinzie.be.